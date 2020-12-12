В Дагестане помощник тренера изнасиловал 14-летнего мальчика

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям: «Совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия» и «Угроза убийством» Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел весной этого года в Дагестане. Там местный помощник тренера оказался опасным злоумышленником. Его жертвой стал 14-летний подросток, который ходил к нему на занятия в спортивную секцию.

Помощник тренера обманным путем завлек мальчика в пустой дом. Подросток доверился знакомому наставнику и пошел с ним.

Там, в пустом доме, помощник тренера под угрозой убийства совершил над парнем насилие.

Суд признал злоумышленника виновным по двум статьям: «Совершение насильственных действий сексуального характера с применением насилия» и «Угроза убийством».

Мужчину приговорили к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Об этом сообщает пресс-служба верховного суда Республики Дагестан.

Однако, тренер-зло не согласился с решением суда первой инстанции, он обжаловал приговор с просьбой его отменить.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики оставила без изменения решение районного суда. Теперь жителю Дагестана придется по всей строгости ответить за совершенное против 14-летнего подростка преступление.