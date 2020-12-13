«Хочу целовать тебе грудь»: мамы из Дагестана просят арестовать пенсионера, растлевающего детей

Матери забили тревогу, увидев смс в телефоне дочерей

В Кизилюрте пенсионер непристойными желаниями с интимными видео растлевает маленьких девочек. Со слов матерей, выбирает детей 10-12 лет и за деньги упрашивает целоваться с ним в укромном месте. Выпросив у нескольких номер сотового телефона, пишет откровенные сообщения. Содержимое смс показала правозащитница Марьям Алиева. Ее попросили помочь, не найдя управы на извращенца в правоохранительных органах Дагестана. Одна из матерей, собирая доказательства, вела с ним диалог.

Старик просил держать в секрете все разговоры

- Все фиксировала. Общалась с ним от имени дочери. Вот на этих звонках он думает, что говорит с ребенком! – указывает Марьям и показывает следующее видео.

На видеосвязь сперва вышла девочка, чтобы не вызвать подозрения. Старик, уверенный в разговоре тет-а-тет, просит ее раздеться. Затем, продолжает мать, начинает и сам. Ребенка успели увести от экрана, когда извращенец оголился ниже пояса.

- С кучей доказательств от матери этой девочки и других матерей, которым он также звонил и посылал порнографию, в органах бездействуют. Старика отпускают! – негодует правозащитница. - Это единственная причина, по которой я рассказываю все. Эта тварь ходит по улицам с нашими детьми! Есть еще видео, голосовые сообщения и фото, но их показывать стыдно.

В МВД Дагестана «КП-Северный Кавказ» ответили, что «преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, также как и преступления против половой неприкосновенности – компетенция следственного комитета». А в разговоре с представителем пресс-службы СКР республики мы выяснили, что историей с домогательством до несовершеннолетних все же занимаются, но почему отпускали мужчину, не комментируют.

- Пока рано говорить что-то конкретное, но вопрос в поле нашего внимания, - прокомментировал Егор Балашов, старший помощник руководителя следственного управления.