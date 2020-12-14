В Дагестане задержали педофила, развращавшего маленьких детей

Решается вопрос об аресте

В Дагестане задержали пенсионера, растлевавшего девочек. Накануне «КП-Северный Кавказ» рассказала историю про старика из Кизилюрта, высылающего сообщения и видео порнографического содержания детям на сотовый телефон. Сегодня следственный комитет республики завел на извращенца дело по статьям «развратные действия» (135 УК РФ) и «незаконный оборот порнографических материалов» (242 УК РФ). Предварительно указывают, что в первой половине ноября этого года пенсионер отправил непристойные смс и ролики малолетней девочке, а, находясь во дворе одного из домов Кизилюрта, уговаривал ребенка вступить с ним в интимную близость.

- Подозреваемый задержан и в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, - комментируют в СКР Дагестана.

Отметим, в Кизилюрте говорят, что старик давно пристает к девочкам, а в органах только обещали разобраться, принимая заявления. Уголовное дело завели лишь после публичной огласки и вмешательства в историю правозащитницы Марьям Алиевой. Та показала, что пенсионер рассылает детям.

Пенсионер просил держать переписку в секрете от взрослых

И рассказала историю одной из пострадавших девочек. Что интересно, жители Кизилюрта показали видео, как еще осенью сами поймали старика, но по закону удерживать его не имели права. Расследование дела только началось. Предстоит выяснить, сколько же детей пострадали.

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