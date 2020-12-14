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Коронавирус Covid-19

«Коронавирус мутирует»: медик рассказала о новых осложнениях после болезни

Заболевание быстрее прогрессирует
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Пациенты жалуются на ухудшение памяти и другие проблемы

Пациенты жалуются на ухудшение памяти и другие проблемы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Никто не знает, чего ждать от болезни, и на какой орган коронавирус даст осложнение. Люди до сих пор не готовы, - делится медицинская сестра Елена Шванкова. - Я как-то пришла к 35-летней девушке сообщить о положительном тесте на COVID-19. Так у нее началась паническая атака до потери сознания. Пришлось срочно оказывать первую помощь. Я вспомнила все годы работы в реанимации.

Елена работает в городской поликлинике Ставрополя. Берет мазки, развозит лекарства, выезжает к больным на амбулаторном лечении. Много помогает вне рабочего времени как волонтер. До и после смены медик разъезжает с адреса на адрес, делая зараженным коронавирусом уколы, ставя капельницы и просто навещая. Елена рассуждает: «А кто еще поможет, когда в поликлинику часто не пробиться и до регистратуры не дозвониться». Поступает так еще и потому, что хотела бы такого же заботливого отношения от медиков своим родными.

Елена давно помогает людям. До пандемии развозила продуктовые наборы

Елена давно помогает людям. До пандемии развозила продуктовые наборы

За все время пандемии самое тяжелое течение коронавируса в легкой форме Елена видела у своего 34-летнего мужа. Говорит, супруг не мог подняться с постели, такая была у него слабость. Болела и свекровь. Елена же не заразилась, хотя все время была с ними рядом, сидя дома на карантине. По своей практике, говорит она, точно знает, что вирус непредсказуем, так же как иммунитет.

- Я ходила колоть антибиотики в семью, где мама и папа болели, а дети и бабушка нет. Разделились они по разным комнатам как в коммунальных условиях, что все равно неэффективно, - продолжает медик. – Вирус по моим наблюдениям и общению с коллегами из других городов мутирует. Болезнь, в частности стала быстрее прогрессировать.

Елена добавляет, переболевшие коронавирусом переживают новые осложнения. Медсестра получает жалобы на ухудшение памяти: пациенты просят витамины и препараты для улучшения мозгового кровообращения. Страдает сердце и слух, обостряется гайморит.

- Заражаются повторно. Моя 30-летняя подруга болела в августе и вот опять слегла. Переносит тяжелее. Организм просто не успел прийти в себя.

Много в Ставрополе инфицированных детей. За две недели до 40 новых случаев. В основном, говорит Елена, это школьники 14-17 лет и детсадовцы до 7 лет. Все болеют в легкой форме.

- Надо прислушиваться к организму, - дает она совет заболевшим коронавирусом. - Можешь встать – вставай, нет сил – лежи и восстанавливайся. Не геройствуйте. Проветривайте комнаты и делайте дыхательную гимнастику. Надувайте шарики! Очень полезно и улучшает настроение.

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