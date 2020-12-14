«Коронавирус мутирует»: медик рассказала о новых осложнениях после болезни

Пациенты жалуются на ухудшение памяти и другие проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Никто не знает, чего ждать от болезни, и на какой орган коронавирус даст осложнение. Люди до сих пор не готовы, - делится медицинская сестра Елена Шванкова. - Я как-то пришла к 35-летней девушке сообщить о положительном тесте на COVID-19. Так у нее началась паническая атака до потери сознания. Пришлось срочно оказывать первую помощь. Я вспомнила все годы работы в реанимации.

Елена работает в городской поликлинике Ставрополя. Берет мазки, развозит лекарства, выезжает к больным на амбулаторном лечении. Много помогает вне рабочего времени как волонтер. До и после смены медик разъезжает с адреса на адрес, делая зараженным коронавирусом уколы, ставя капельницы и просто навещая. Елена рассуждает: «А кто еще поможет, когда в поликлинику часто не пробиться и до регистратуры не дозвониться». Поступает так еще и потому, что хотела бы такого же заботливого отношения от медиков своим родными.

Елена давно помогает людям. До пандемии развозила продуктовые наборы

За все время пандемии самое тяжелое течение коронавируса в легкой форме Елена видела у своего 34-летнего мужа. Говорит, супруг не мог подняться с постели, такая была у него слабость. Болела и свекровь. Елена же не заразилась, хотя все время была с ними рядом, сидя дома на карантине. По своей практике, говорит она, точно знает, что вирус непредсказуем, так же как иммунитет.

- Я ходила колоть антибиотики в семью, где мама и папа болели, а дети и бабушка нет. Разделились они по разным комнатам как в коммунальных условиях, что все равно неэффективно, - продолжает медик. – Вирус по моим наблюдениям и общению с коллегами из других городов мутирует. Болезнь, в частности стала быстрее прогрессировать.

Елена добавляет, переболевшие коронавирусом переживают новые осложнения. Медсестра получает жалобы на ухудшение памяти: пациенты просят витамины и препараты для улучшения мозгового кровообращения. Страдает сердце и слух, обостряется гайморит.

- Заражаются повторно. Моя 30-летняя подруга болела в августе и вот опять слегла. Переносит тяжелее. Организм просто не успел прийти в себя.

Много в Ставрополе инфицированных детей. За две недели до 40 новых случаев. В основном, говорит Елена, это школьники 14-17 лет и детсадовцы до 7 лет. Все болеют в легкой форме.

- Надо прислушиваться к организму, - дает она совет заболевшим коронавирусом. - Можешь встать – вставай, нет сил – лежи и восстанавливайся. Не геройствуйте. Проветривайте комнаты и делайте дыхательную гимнастику. Надувайте шарики! Очень полезно и улучшает настроение.