Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 декабря

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 16 декабря 2020 года. Делимся последними сведениями о COVID-19 в каждой территории Ставрополья. Число инфицированных, вылеченных и скончавшихся - в статье "КП".
1. Ставрополь - 5371 случай, 4892 выздоровевших, 243 смерти;
2. Буденновский район - 1878 случаев, 1731 выздоровевший, 26 смертей;
3. Пятигорск - 1426 случаев, 1192 выздоровевших, 26 смертей;
4. Шпаковский район - 1415 случаев, 1255 выздоровевших, 44 смерти;
5. Георгиевский горокруг - 1390 случаев, 1197 выздоровевших, 27 смертей;
6. Невинномысск - 1355 случаев, 1174 выздоровевших, восемь смертей;
7. Кисловодск - 1326 случаев, 1122 выздоровевших, 10 смертей;
8. Благодарненский горокруг - 1103 случая, 1013 выздоровевших, девять смертей;
9. Петровский район - 1014 случаев, 910 выздоровевших, 21 смерть;
10. Кочубеевский район - 943 случая, 827 выздоровевших, восемь смертей;
11. Минераловодский горокруг - 931 случай, 794 выздоровевших, 32 смерти;
12. Ипатовский горокруг - 929 случаев, 785 выздоровевших, 19 смертей;
13. Нефтекумский горокруг - 889 случаев, 785 выздоровевших, 23 смерти;
14. Новоалександровский горокруг - 831 случай, 689 выздоровевших, четыре смерти;
15. Ессентуки - 821 случай, 743 выздоровевших, 19 смертей;
16. Труновский район - 821 случай, 735 выздоровевших, 11 смертей;
17. Апанасенковский район - 799 случаев, 664 выздоровевших, 14 смертей;
18. Изобильненский район - 754 случая, 678 выздоровевших, девять смертей;
19. Красногвардейский район - 725 случаев, 644 выздоровевших, пять смертей;
20. Левокумский район - 714 случаев, 616 выздоровевших, восемь смертей;
21. Предгорный район - 673 случая, 638 выздоровевших, девять смертей;
22. Грачевский район - 609 случаев, 536 выздоровевших, девять смертей;
23. Арзгирский район - 606 случаев, 563 выздоровевших, пять смертей;
24. Железноводск - 546 случаев, 463 выздоровевших, семь смертей;
25. Александровский район - 536 случаев, 446 выздоровевших, шесть смертей;
26. Курский район - 525 случаев, 452 выздоровевших, шесть смертей;
27. Советский горокруг - 521 случай, 472 выздоровевших, две смерти;
28. Туркменский район - 480 случаев, 420 выздоровевших, семь смертей;
29. Новоселицкий район - 447 случаев, 399 выздоровевших, пять смертей;
30. Кировский горокруг - 380 случаев, 323 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 275 случаев, 270 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 170 случаев, 149 выздоровевших, семь смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
По сведениям на утро 16 декабря, в Ставропольском крае коронавирусом заболели 31209 человек. За день вирус зафиксировали у 239 жителей. Медики вылечили у 27603 больных, от инфекции умерли 636 зараженных.