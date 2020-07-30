«Бросай футбол, иди в модели»: Денис Глушаков хочет покинуть «Ахмат» из-за романа с игроком ЦСКА

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков хочет покинуть команду ради романа с игроком московского ЦСКА. Сердце футболиста пленила выступающая за «армейцев» 25-летняя красавица Ксения Коваленко. Подробности «Комсомолке» рассказал собственный источник.

Ксения Коваленко.Видео: личная страница футболистки в соцсетях

Собеседник отметил, что из-за занятости Глушакова и необходимости тренироваться и играть в Грозном влюбленные редко видятся. Кроме того, «Ахмат» выдал крайне неудачный сезон, завершившийся в опасной близости от зоны вылета. Речи о еврокубках пока не идет, что не соответствует амбициям футболиста.

kovalenko_ksenia11 Ксения Коваленко выступает за московский ЦСКА и сборную России

Грозненский клуб не будет препятствовать трансферу экс-хвабека сборной России. Главной надеждой Глушакова стал родной «Спартак». Однако полузащитник требователен к зарплате и может запросить до €1,5 млн в год. Впрочем, Денис рассматривает и другие варианты продолжения карьеры в Москве.

Отметим, что возлюбленная Глушакова Ксения Коваленко не только блистательная футболистка, выступающая за женскую команду ЦСКА и сборную России, но и невероятная красавица. В её Instagram полно поклонников, восхищающихся стройными ножками и потрясающей фигурой девушки.

kovalenko_ksenia11 Ксения Коваленко в составе сборной России

— Ты просто потрясающая! Какой взгляд, какая фигура!

— Бросай футбол, иди в модели! Ты просто невероятно выразительная и нежная девушка, — пишут Ксении фанаты.

kovalenko_ksenia11 Девушке советуют податься в модельный бизнес. И не зря!

Денис Глушаков, кажется, полностью разделяет мнение подписчиков. Более того, девушка полностью разделяет страсть футболиста к игре. По неподтвержденной информации, во время пандемии пара даже жила вместе в подмосковном коттеджном поселке Павлово-2.

Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с «Ахматом». За грозненцев он отыграл один сезон. В 24-х матчах Глушаков забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

kovalenko_ksenia11 Ксения Коваленко

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