2020-07-30T12:05:58+03:00
Спорт

«Бросай футбол, иди в модели»: Денис Глушаков хочет покинуть «Ахмат» из-за романа с игроком ЦСКА

Футболист хочет заключить контракт с одним из московских клубов [фото, видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Футболист Денис Глушаков в составе сборной РоссииФутболист Денис Глушаков в составе сборной РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков хочет покинуть команду ради романа с игроком московского ЦСКА. Сердце футболиста пленила выступающая за «армейцев» 25-летняя красавица Ксения Коваленко. Подробности «Комсомолке» рассказал собственный источник.

Ксения Коваленко.Видео: личная страница футболистки в соцсетях

Собеседник отметил, что из-за занятости Глушакова и необходимости тренироваться и играть в Грозном влюбленные редко видятся. Кроме того, «Ахмат» выдал крайне неудачный сезон, завершившийся в опасной близости от зоны вылета. Речи о еврокубках пока не идет, что не соответствует амбициям футболиста.

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Ксения Коваленко выступает за московский ЦСКА и сборную России
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Грозненский клуб не будет препятствовать трансферу экс-хвабека сборной России. Главной надеждой Глушакова стал родной «Спартак». Однако полузащитник требователен к зарплате и может запросить до €1,5 млн в год. Впрочем, Денис рассматривает и другие варианты продолжения карьеры в Москве.

Отметим, что возлюбленная Глушакова Ксения Коваленко не только блистательная футболистка, выступающая за женскую команду ЦСКА и сборную России, но и невероятная красавица. В её Instagram полно поклонников, восхищающихся стройными ножками и потрясающей фигурой девушки.

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Ксения Коваленко в составе сборной России
19343 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

— Ты просто потрясающая! Какой взгляд, какая фигура!

— Бросай футбол, иди в модели! Ты просто невероятно выразительная и нежная девушка, — пишут Ксении фанаты.

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Девушке советуют податься в модельный бизнес. И не зря!
17993 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Денис Глушаков, кажется, полностью разделяет мнение подписчиков. Более того, девушка полностью разделяет страсть футболиста к игре. По неподтвержденной информации, во время пандемии пара даже жила вместе в подмосковном коттеджном поселке Павлово-2.

Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с «Ахматом». За грозненцев он отыграл один сезон. В 24-х матчах Глушаков забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей.

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Ксения Коваленко
17783 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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