Суд отменил смертную казнь чеченского студента, устроившего теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд США отменил смертную казнь чеченского боевика Джохара Царнаева, организовавшего вместе с братом взрыв на марафоне в Бостоне. Теракт датируется 15 апреля 2013 года.

Смертный приговор чеченскому студенту-боевику был вынесен в мае 2015 года. Джохара обвинили по 30 статьям, 17 из которых предусматривают высшую меру наказания. Суд присяжных единогласно высказался за смертную казнь молодого человека.

Однако адвокатам удалось добиться в апелляционном суде США отмены обвинений по трем статьям. Более того, они настаивали на том, что в момент совершения преступлений 20-летний Джохар находился под сильным влиянием погибшего брата Тамерлана, который и был организатором теракта. В итоге смертная казнь была отменена с формулировкой «Можете не сомневаться, что Джохар проведет остаток своих дней в тюрьме, однако вопрос в том, должен ли он умереть не своей смертью».

Напомним, что 15 апреля 2013 года в зрительской зоне на финише Бостонского марафона произошло два мощнейших взрыва. Начиненные взрывчаткой и шрапнелью бытовые скороварки унесли жизни трех человек, ещё 264 зрителя попали в область поражения и были ранены.

В организации теракта обвинили братьев Царнаевых. Во время погони произошла перестрелка, в которой погиб один из полицейских и был ранен старший из боевиков. Тамерлан Царнаев скончался в больнице не приходя в себя — кроме пулевых ранений его переехал пытавшийся скрыться на автомобиле брат.

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