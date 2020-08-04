2020-08-04T10:25:57+03:00
Общество

На Юге запускают образовательную программу по подготовке профессиональных медиамаркетологов

«Нейромедиа» - уникальная для России программа, разработанная Донским государственным техническим университетом и Высшей школой экономики
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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Уникальную для России образовательную программу «Нейромедиа» запускают Высшая школа экономики и Донской государственный технический университет, где она будет реализовываться на факультете «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Выпускники новой образовательной программы станут профессиональными медиамаркетологами с набором компетенций в области психологии, социологии, нейропрограммирования и медиапроизводства. Выпускники, успешно прошедшие обучение по этой программе, смогут получить два диплома о высшем образовании: ДГТУ и НИУ ВШЭ.

– Важно, что студенты освоят курсы уникальной программы, которой нет ни в одном университете России, – отметил проректор по учебной работе ДГТУ Владимир Колодкин.

– Мы подготовим профессионалов, которые смогут создавать таргетированный контент для различных целевых групп с учетом их психологических и физиологических особенностей, потребительских предпочтений. Такие специалисты уже сегодня востребованы в так называемой индустрии впечатлений. Они смогут как создавать, так и предвосхищать, формировать запросы медиарынка.

Кроме того, студентам предоставляется возможность самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. Помимо основной образовательной программы, обучающиеся смогут получить на выбор дополнительную непрофильную специальность (майнор) и овладеть дополнительными узкопрофильными компетенциями.

Вести ключевые профильные дисциплины, такие как основы теории коммуникации, нейропрограммирование, будут преподаватели Высшей школы экономики в онлайн и оффлайн-режимах. Лекции и семинары проведут также доценты и профессора ДГТУ.

– Объединение усилий двух университетов позволит подготовить дефицитных специалистов для рынка труда в формате сетевого сотрудничества и цифрового университета, – заявил проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. - Таким образом, эта программа не только отвечает на вызовы, связанные с формированием новых актуальных компетенций для цифровой экономики, но и реализуется с использованием новых цифровых технологий в образовании.

ВАЖНО!

Обучение по программе доступно на бюджетной и контрактной основе. Подать документы в электронной форме можно через информационную систему ДГТУ reg.donstu.ru. Подробная информация о приемной кампании размещена на сайте ДГТУ в разделе «Абитуриентам».

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