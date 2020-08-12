Ставропольские томаты поступили на прилавки белорусских магазинов

Благодаря проектам агрохолдинга создаются сотни новых рабочих мест.

Почти 50 тонн черри, коктейльных, сливовидных и круглых томатов поступили в торговые сети «Евроопт» и «Шедевры вкуса» в Минске и других городах Белоруссии. Это только первая партия, но уже понятно, говорят в агрохолдинге, что новые покупатели оценили вкус сладких красных помидоров, выращенных на Ставрополье.

Овощи сохранили спелость, сочность, упругость, преодолев две тысячи километров, которые разделяют тепличные комплексы и новый регион поставок. У АПХ «ЭКО-культура», одного из крупнейших российских агропромышленных холдингов, накоплен большой опыт успешной перевозки томатов на большие расстояния, в том числе за Урал - в Сибирь и на Дальний Восток.

Сейчас у холдинга есть все возможности, чтобы включиться в реализацию задачи по увеличению отечественного экспорта, которую ставит перед страной президент Российской Федерации Владимир Путин. Тому залог - масштабные производственные мощности, нацеленность на постоянное развитие и поддержка региональных властей.

Теплицы агрохолдинга успешно работают по всей России и занимают сегодня в общей сложности более 230 га. Есть тепличные комплексы в Ленинградской, Тульской, Липецкой областях, готовится к открытию в Воронежской области, но основной производственной площадкой агрохолдинга является Ставрополье. Здесь все и начиналось - были построены первые комплексы, и вот уже более 10 лет «ЭКО-культура» активно развивает в крае тепличное овощеводство. Это не случайно. Ставрополье находится в VI световой зоне России, где в году более 300 солнечных дней - за счет солнца овощи приобретают особые вкусовые качества.

АПХ "ЭКО-культура" - номер 1 по производству томатов защищенного грунта в России.

В крае создан благоприятный климат для развития бизнес-проектов, в том числе таких крупных, как «ЭКО-культура»: упрощены процедуры получения необходимых документов, оперативно и грамотно решаются инфраструктурные вопросы. Инвесторам, которые проявляют заинтересованность в развитии края, оказывается всесторонняя поддержка. Во многом это благодаря усилиям властей Ставрополья.

Логично, что первые машины с российскими томатами были отправлены со Ставрополья. Сегодня теплицы холдинга в Ставропольском крае занимают уже 129,37 га. На этой площади выращивают более 86 тысяч тонн овощей в год.

В крае строится 3-я очередь тепличного комплекса «Солнечный дар» - 26 гектаров. Со следующего года начнется реализации нового проекта - тепличного комплекса «Кавказ», ориентированного на экспорт, а это еще 80 гектаров высокотехнологичных теплиц.

До конца 2022 года агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» за счет расширения площадей тепличных комплексов намерен увеличить объем выращенных свежих и сочных овощей более чем на 220 тысяч тонн в год. В том числе возрастет производство томатов черри и коктейльных на ветке, которые раньше в основном ввозились в Россию из-за рубежа.

И вот теперь агрохолдинг сам осваивает экспорт. АПХ «ЭКО-культура» намерен и дальше продвигать на внешних рынках российскую продукцию. Пресс-служба агрохолдинга сообщает, что сейчас изучаются возможности экспорта овощей в страны Персидского залива, в том числе в Объединенные Арабские Эмираты.

Теперь логотип с сердцем на упаковке, по которому покупатель легко узнает продукцию «ЭКО-культура», будет известен не только в России, но и за рубежом.

КСТАТИ

Вместе с запуском новых проектов АПХ «ЭКО-культура» создает рабочие места во всех регионах своего присутствия. Сегодня в холдинге трудятся сотрудников, и их количество постоянно растет даже в условиях пандемии.