Увидели пистолет и открыли огонь: в Ингушетии поймали убийц уединившегося с девушкой росгвардейца

Полиция Ингушетии задержала двоих подозреваемых в жестоком расстреле росгвардейца. Предполагаемые убийцы дают показания в полиции. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили информированные источники в правоохранительных органах.

— Нападавших было трое, однако расследование смогло установить личности лишь двух преступников. Оперативно-розыскные мероприятия дали результат, сейчас они задержаны и дают показания. Расследование убийства продолжается, — сообщил собеседник «КП».

В ходе осмотра места событий следователи нашли в поле близ села Яндаре блиндаж и растяжку, установленную убийцами. Предполагается, что они скрывались неподалеку от деревни.

Пока восстановленная версия событий выглядит так: вечером 28 июля 32-летний сотрудник вневедомственной охраны Увайс Алиев ехал по трассе близ села Яндаре с девушкой. По неизвестным причинам он решил свернуть в поле, к лесополосе. Там парочка наткнулась на троих вооруженных людей в камуфляже. После короткого разговора преступники заметили, что у Алиева при себе есть табельное оружие. Понимая, что столкнулись с представителем правоохранительных структур, они открыли огонь на поражение.

Алиев пытался бежать, но был смертельно ранен. Проехав 200 метров, он скончался в машине. Девушка побежала, как только началась стрельба — вероятно, это спасло ей жизнь.

Предположительно, убийцы Алиева могут быть боевиками. Расследование уголовного дела продолжается.

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