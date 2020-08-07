В Ингушетии силовики ликвидировали двух боевиков, готовивших теракты

Во время короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел 6 августа в Ингушетии. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике органы безопасности получили информацию о нахождении в частных домах в городе Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вооруженных бандитов.

Было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима. Силовики оцепили территорию, прилегающую к домам, где находились бандиты.

Им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Во время короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Силовики продолжают осматривать место происшествия.

Личность бандитов удалось установить. Выяснилось, что они планировали совершить ряд преступлений террористической направленности на территории Ингушетии.

К счастью, потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе силовики ликвидировали двоих боевиков, которые оказались действующими членами запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Операция проходила на окраине города.

Сотрудники ведомства попытались задержать преступников, но те оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Спецоперация проходила в частном секторе. Никто из силовиков и местных жителей ранений не получил.