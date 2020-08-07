«Дети поиздевались»: котенок без глаз стал самым популярным «беспризорником»

Фото бедняжки прислали волонтеры

Котенка со сломанными ребрами, внутренним кровотечением и выколотыми глазками нашли на улице Минеральных вод. «Дети поиздевались», — говорят жильцы двора, где скиталась бедняга. Можно сказать наверняка, что если бы не добрые люди, его бы замучили до смерти или затрепали собаки. К счастью, «беспризорника» уже прооперировал ветеринар. Правда, зрение спасти не удалось.

- Этой кошке нужно жить только в квартире, - отмечают волонтеры, рискнувшие спасти усатую страдалицу. – С улицы она просто не найдёт дороги домой. А держать ее пожизненно в клетке — издевательство.

Животному всего-то 7 месяцев. И кошка совсем ручная, несмотря на все издевательства и слепоту. Имени ей еще не придумали. Но зато уже нашли новый дом!

- За кошкой выстроилась целая очередь из желающих ее забрать, - делится с «КП-Северный Кавказ» общественница Юлия Иванова. – Женщина из Санкт-Петербурга пообещала больше всех заботиться о ней и ждет ее уже, как хозяйка. Мы готовимся отправить кошку в новый дом на поезде.

Волонтеры отмечают, что эта история должна стать примером для всех, кто не решается приютить «особенное» животное.