В Москве сел самолет из Ставрополя, подавший сигнал тревоги

Сейчас самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел 7 августа. Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. Об этом сообщили в авиационных службах.

Причиной подачи сигнала, по предварительным данным», стала возможная техническая неисправность.

Сейчас самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск.

Сейчас самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск

По информации Telegram-канала Hue, авиационный инцидент может быть связан с разгерметизацией салона. Подробности инцидента уточняются.

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В Москве в 16:51 сел самолет из Ставрополя, подавший сигнал тревоги.