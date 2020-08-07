В Москве сел самолет из Ставрополя, подавший сигнал тревоги

Сейчас самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск
Фото: Архив "КП"
Инцидент произошел 7 августа. Самолет SSJ-100 рейсом Ставрополь – Москва за полчаса до посадки в Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. Об этом сообщили в авиационных службах.
Причиной подачи сигнала, по предварительным данным», стала возможная техническая неисправность.
Сейчас самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск.
Сейчас самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров. Его посадка ожидается в 16:49 мск
По информации Telegram-канала Hue, авиационный инцидент может быть связан с разгерметизацией салона. Подробности инцидента уточняются.
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В Москве в 16:51 сел самолет из Ставрополя, подавший сигнал тревоги.