Почти на 140 млн рублей увеличились доходы Кадырова в 2019 году

За 2019 год заработал 147 997 849, 29 рублей. Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на официальном сайте главы и Правительства ЧР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров за 2019 год заработал 147 997 849, 29 рублей. По сравнению с 2018 годом доходы чеченского лидера увеличились почти в 20 раз (7,58 млн рублей в 2018 г.). Об этом свидетельствуют данные декларации, опубликованной на официальном сайте главы и Правительства республики.

Личного автомобиля у главы Чеченской республики нет. Супруга чеченского лидера имеет в собственности квартиру площадью 209,8 кв. м., а ее доход в 2019 году составил 2,4 млн рублей.

В частности, Кадыров задекларировал земельный участок площадью 28 361 кв.м. В собственности у политика, как и в прошлом году - земельный участок площадью 3668 кв.м. и жилой дом на 2344,6 кв.м.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правительство Ставрополья опубликовало данные о доходах и имуществе руководства. Выяснилось, что официально самый большой заработок в 2019 году зафиксирован у первого вице-премьера правительства региона Ивана Ковалева.