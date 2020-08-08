Сына задолжавшего 8 млрд олигарха оставили без роскошного особняка у реки

Особняк семьи Деревых и предприниматель с сыном. Фото: Google Maps/соцсети

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии аннулировал действие договора дарения, который заключили Хаджи-Мурат и Архас Деревы. По информации "КП - Северный Кавказ", отец с сыном утвердили соглашение, по которому огромная недвижимость - земля площадью более 4,3 тысяч квадратных метров и жилой дом в 986 квадратов - переходила на тот момент 20-летнему парню. В расположение редакции попало судебное заключение.

Иск о расторжение договора дарения подал управляющий банктротящейся активов группы компаний, совладельцем которой был Хаджи-Мурат Дерев. Представитель заявил, что подарок сделали в "период подозрительности" (в течение трех лет до банкротства). И Арбитражный суд КЧР постановил сыну олигарха вернуть особняк.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Дерев-старший до банкротства занимался производством минеральной воды, машин, мясных и швейных изделий, мебели, а также организовывал пассажирские перевозки. В 2019 году бизнесмена признали банкротом. Перед разными компаниями предприниматель задолжал более 8 млрд рублей.

После признании о банкротстве против Дерева возбудили уголовное дело о сокрытии налогов на 319 млн рублей. Олигарх объявлен в розыск сейчас скрывается в Лондоне. Это подтверждают социальные сети его сына.Председатель правления банка-кредитора компаний Дерева Дмитрий Пожидаев уверяет, что Деревы ведут роскошный образ жизни.

Ранее суд отменил сделку между Хаджи-Муратом и его супругой. В течение нескольких месяцев предприниматель получала от мужа денежные переводы: к примеру, 21 апреля 2017 года женщина получила 1,7 млн евро, или 99,3 млн рублей. Договор признали недействительным.