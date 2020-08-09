«Пришли нарзанчик попить — совершенно бесплатно!»: Валерия и Пригожин отдыхают на КМВ

Иосиф Пригожин и Валерия восстанавливаются на Кавказских Минеральных Водах после изнурительной самоизоляции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский продюсер Иосиф Пригожин с супругой — известной певицей Валерией, приехали активно отдыхать и оздоравливаться на курорт Кавказские Минеральные Воды.

Звездная пара с большим удовольствием показывает «коллегам по цеху» и фанатам, как здорово гулять по местным тропам, занимаясь терренкуром в тени вековых деревьев, и пить натуральный целебный нарзан — что бьет здесь прямо из горы:

- Пришли нарзанчик попить — совершенно бесплатно! – восторгается Валерия, выпивая за здоровье поклонников вкусную минералку.

И хотя позитивные ролики с моложавыми супругами вдохновили многих отправиться на природу, отметились и критикующие. Пишут в комментариях: «им лишь бы «халява», «не подавитесь» и прочие колкие замечания и шуточки.

Но все же нельзя не отметить отличную форму, бодрый и цветущий вид Пригожина и Валерии. В том числе поклонников покорила растяжка 52-летней певицы.