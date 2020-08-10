Из стажерок полиции — в звезды Болливуда: как провинциалка стала первой русской звездой индийского кино

Анжела Разуева в 2020 году должна была сниматься в двух фильмах, которые бы отправили в Канны. Но коронавирус сорвал планы. Фото: предоставлено героем

Анжела Разуева из Кисловодска с детства мечтала стать актрисой. Но родители отправили единственную дочь на юридический в Пятигорск. Девушка даже стажировалась в полиции и местном суде, однако ей хотелось "свободы, большого полета", и она ушла в кино.

Анжела в 19 лет. Фото: предоставлено героем Фото: Из личного архива героя публикации

Девушка отыграла три эпизодические роли в российских фильмах. Две из них вырезали, последнюю оставили, но там Анжелу не узнать.

— В России киноиндустрия не развита, и я начала думать об Индии, — признается Анжела корреспонденту «КП». — Тем более, мне часто говорили, что я похожа на индийскую актрису.

За год до переезда россиянка поехала в Индию туристом. На улицах ее останавливали местные жители, просили автограф и спрашивали, не из Болливуда ли она. Тогда друзья друзей стали подкидывать начинающей актрисе предложения.

Знакомая связала Анжелу с "крупным индийским продюсером". Год мужчина уговаривал девушку приехать, обещая отдельное жилье и главные роли. Серьезность человека подтвердила и та самая знакомая. Но продюсер обманул.

— Я прилетела в Индию с пересадками. В аэропорту он меня не встретил. Куда идти - не понимаю. Пытаюсь ему дозвониться через таксистов, все деньги на карте. Через час наконец-то он взял трубку и сказал: "Ой, я спал". Ну ладно, думаю. И привез он меня в свой дом. Зрелище страшное! Тогда был сезон дождей. В здании сырость, потеки от дождя. Стаи ворон.

По коварному замыслу индийца, Анжела должна была жить вместе с ним в квартире-студии. Фотографии шикарных апартаментов оказались эскизами будущего ремонта. После того, как россиянка заявила, что уходит, продюсер с напором сказал: "Отдай мне свое сердце — и роль будет твоя". Девушка не согласилась. Перед уходом она потребовала немного наличных на рикшу [вид транспорта, поездка очень дешевая - прим.ред.], и мужчина дал 20 рупий, или около 19 рублей. Впоследствии выяснилось, что у Анжелы сломалась карта и эти 20 рупий - последние средства, что у нее были. Их девушка потратила на поездку в храм. Тамошний монах помог с деньгами и на два дня снял ей жилье.

— Деньги, которые переводили родители, в основном уходили на жилье. Я почти не ела. Могла одно манго есть в течение трех дней, а один банан - в течение пяти дней. Эти два месяца были настоящей проверкой, - признается Анжела в интервью.

И хоть в Мумбаи [город, в котором находится Болливуд - прим.ред.] русские друг другу не помогают, контакты настоящего продюсера соотечественнице дал Александр из Краснодара, говорит Анжела. Она была в массовке в фильме Карана Джохара "Сердцу нелегко" с прославленной Айшварией Рай.

До главных ролей Анжеле пришлось побыть на втором плане в десятке фильмов. Фото: предоставлено героем Фото: Из личного архива героя публикации

После очередных "четырех месяцев страданий" на девушку вышел кастинг-агент, который предложил первую главную роль в индийском фильме. Отсюда начинается успех актрисы под псевдонимом "Lada Lucky".

Фото: предоставлено героем Фото: Из личного архива героя публикации

Для роли Анжела осветлила волосы. Фото: предоставлено героем Фото: Из личного архива героя публикации

Фильм "Тропа войны за пределами жизни" рассказывает об австралийском миссионере, который лечил население Индии. Кинолента объездила кинофестивали в Италии, Индии, Сингапуре, США и Израиле и получила 11 наград. Одна из них - "За лучшую женскую роль" - досталась Анжеле.

Анжела с наградой. Фото: предоставлено героем Фото: Из личного архива героя публикации

Фото: предоставлено героем Фото: Из личного архива героя публикации

- В первые ряды Болливуда я, конечно, еще не пробилась, - объясняет Анжела. - Я отношусь к актерам категории B. Это те актеры, которые чувствуют кино и занимаются им профессионально. Зачастую тут мало коммерции. Категория С - это дешевые сериалы, безвкусица, а категория А - это большие актеры из каст, истеблишмент, представители которого получают миллионы.

Доходы от съемок Анжела не раскрывает, но признается, что на жизнь хватает. Сейчас актриса работает в двух кинолентах, которые планируют отправить на Каннский кинофестиваль. Это будут третья и четвертая главные роли 26-летней россиянки. В планах у "Lada Lucky" также снять короткометражку с участием неизвестных российских актеров.

- Совсем нет русских в Болливуде? - спрашиваю у девушки.

- Есть, но мало. Несколько человек пытаются сниматься в кино, но ролей у них нет. Ограничиваются маленькими ролями в сериалах или массовкой в фильмах. Индийцам нравится смотреть кино про себя. Русские в Мумбаи берутся за обычную работу: например, разливают вино, продают сигареты, встречают гостей в отелях или ведут свадьбы. Пока я единственная россиянка, получившая главную роль в хорошем фильме. И я горжусь тем, что на этом пути не пошла на компромисс и не замарала честь.

НАИВНЫЙ ВОПРОС

- Почему в индийском кино много неправдоподобных трюков?

- В Индии несколько традиций кино. Регионы снимают фильмы на местном языке и опираются на то, что нравится тамошнему зрителю. И южанам такое нравится. Там простые герои, которые машут руками. Такое есть и в Болливуде, но здесь сцены в основном более правдоподобные и драматичные.