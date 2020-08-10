«Арбузами с руки объедается — какой же это дикий зверь?»: под Кисловодском люди приютили медведя, от которого отказались заповедники

Кузя очень добрый и ручной. В дикой природе его ждет погибель, хотя не все это понимают

Кавказский бурый мишка по имени «Кузя» родился в неволе и развлекал милой мордочкой посетителей сафари–парка в Ростове-на-Дону. А потом предприятие разорилось, и с животными решили не церемониться. Как рассказывает новый хозяин Кузи Рамазан из Карачаево-Черкесии — там честно написали: «Отдадим медвежат в добрые руки или на вырост живодерам».

- В парке избавлялись от него, – говорит Рамазан. – Решил забрать.

Вместе с братом он легально со всеми документами выкупил Кузю и привез к отцу в живописный поселок Элькуш под Кисловодском. Удивление семьи такому «подарку» не описать. Но деваться было некуда — мишку приютили, откормили и посадили жить в скромный вольер на природе с восхитительным климатом вдали от зевак.

– И травоядный, и рыбак, и мясоед. В месяц съедает годовой запас человека! Мед любит убийственно. Дагестанцы привезли килограмм — угощать. А я говорю: «Не отпою же!», - смеется хозяин Кузи.

Ни один российский заповедник или парк не согласился помочь одомашненному ручному зверю. Только Центр помощи диким животным «Велес» в Санкт-Петербурге, где уже живут 19 косолапых, решился взять медведя под опеку — юридически Кузя теперь принадлежит им. Директор Александр Федоров, как человек, знающий все о содержании этих зверей, хвалит владельцев:

Медвежонок ни в чем не нуждается, кроме большого дома. Хозяевам помогают специалисты Центра по защите диких животных

– Наш фонд взял все обязательства по лечению и содержанию на себя. Замечательный медвежонок — любим, о нем хорошо заботятся. Единственный минус — маленький вольер, – считает глава Центра помощи диким животным.

А вот местные «зоозащитники» регулярно сочиняют гневные письма о «жестоком обращении с животными», натравляя на семью прокуратуру.

– Ругают живодерами — а что делать?! – заступается за хозяев волонтер из Кисловодска Юлия Иванова. – Эти люди не понимают, что выпустить Кузю в природу нереально! Он арбузами с руки объедается — какой же это дикий зверь? Только — в лес, как сам же к егерю выйдет и поймает пулю. Его любят, отлично кормят, лучше бы помогли вольер построить.

Волонтеры и специалисты из "Велеса" подчеркивают, что Кузя прекрасно выглядит

Кузе 5 лет — все понимают, что дальше держать его в клетке нельзя. С финансовой помощью неравнодушных Рамазан уже начал строительство хорошего вольера. Проект постройки прислали из «Велеса». Это будет отличная берлога размером 40 квадратов с зарыбленным озером. Но удовольствие стоит дорого. Требуется порядка 350 – 500 тысяч рублей. А пока собрать удалось чуть больше ста тысяч, на которые уже закупили арматуру и столбы для стен вольера.

- Стены важно сделать толстыми, чтобы Кузя не видел пасущуюся скотину. Он когда замечает коров, в нем просыпается животный инстинкт, – отмечает хозяин. – Надеемся к зиме успеть, чтобы Кузя впервые как обычный медведь ушел в спячку.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Чтобы Кузя переехал в хороший дом, а не ютился в клетке, не хватает больше 200 тысяч рублей. Волонтеры просят поддержать их и пожертвовать любую посильную сумму на доброе дело.

Карта СБ: 4817 7602 2888 2845 (оформлена на волонтера Анну Владимировну П.)

Финансовый отчет о всех денежных поступлениях — здесь.