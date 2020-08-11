Как на Ставрополье заботятся о здоровье детей и матерей

Забота о здоровье детей - в приоритете у краевых властей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Доказали устойчивость системы

Как сказал губернатор Владимир Владимиров в послании краевой Думе, здравоохранение края получило серьезный вызов в виде пандемии коронавирусной инфекции и достойно с ним справляется.

- Отрасль здравоохранения Ставропольского края, на которую пришелся основной удар эпидемии, доказала свою устойчивость. Укрепление системы медицинской помощи в крае, которому мы уделяли особое внимание в последние годы, оказалось достаточно эффективным, - отметил глава края.

В полной мере эта характеристика касается и детского здравоохранения - данное направление губернатор назвал стратегическим и подчеркнул, что до конца года в крае откроют три профилактических детских отделения, а в следующем - сдадут новый корпус краевой больницы.

Неменьшее внимание правительство края уделяет системе оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения».

Обошлись без ЧП

Родильные дома края периодически закрывались на карантин по коронавирусу, однако ни разу это не привело к созданию нештатной ситуации, рассказали в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

- Буквально в считанные часы мы отрабатывали маршрутизацию беременных, рожениц, новорожденных, гинекологических пациенток в близлежащие стационары, - рассказал Кирилл Павлов, главный специалист отдела медицинских проблем материнства и детства краевого минздрава. - Доступность оказания помощи женщинам и детям не снижалась.

Детские поликлиники во время действия ограничений перешли на особый формат работы: вся медпомощь по возможности оказывалась на дому, чтобы максимально снизить риск заражения. Плановые операции и профосмотры были приостановлены. А экстренная и неотложная помощь шла в полном объеме. С соблюдением строжайших норм санэпидрежима велась прививочная кампания, за исключением Пятигорска на момент действия в нем карантина.

С 1 июня система здравоохранения вернулась к штатному режиму, возобновилось проведение плановых операций и профилактических осмотров со всеми мерами предосторожности.

Спасают жизни

Развитие медпомощи детям и женщинам в крае идет активно. Этому способствует комплексный подход в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» и региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Здравоохранение».

Правительство края ставит задачу минздраву совершенствовать оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи. Сегодня она становится все более доступной для ставропольцев за счет значительно выросшего уровня специалистов и поступательного развития технической базы медучреждений. Это позволяет эффективно спасать жизни даже в самых сложных случаях.

В крае успешно проводят различные сложные хирургические операции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем недавно врачи Пятигорска помогли 9-летнему велосипедисту. При неудачном падении была повреждена бедренная артерия, сгустки крови перекрыли кровоток. Специалисты открытого в январе регионального сосудистого центра провели сложную операцию, удалили тромбы, восстановили артерию и кровоток, сохранив ребенку и жизнь, и ногу. Кстати, центр заработал в результате реализации правительством края регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Три эндоваскулярные операции детям с пороком сердца от 3 до 11 лет провели в последнее время в краевой клинической больнице Ставрополя. Современные технологии позволяют делать вмешательства без вскрытия грудной клетки и без подключения к аппарату искусственного кровообращения. Это более безопасно, и реабилитация занимает меньше времени. С 2015 года на базе больницы сделано уже 117 подобных операций.

В двух ставропольских перинатальных центрах успешно проводят высокотехнологичные внутриутробные переливания крови, оказывают помощь роженицам при самых опасных осложнениях беременности. Сейчас около 70% сложных родов на Ставрополье происходит в перинатальных центрах - это хороший показатель, говорят в минздраве края.

Консультация - не проблема

В июне врачам перинатального центра № 1 в Ставрополе удалось спасти жизнь матери и ребенку, сделав кесарево сечение при серьезной патологии беременности. Более того, операцию провели настолько успешно, что при желании женщина сможет снова стать матерью. Ставропольские врачи действовали под руководством заведующей отделением реанимации для женщин перинатального центра Санкт-Петербурга.

Удаленные консультации с коллегами из федеральных клиник, активное использование возможностей телемедицины - это уже будни для Ставрополья, рассказали в минздраве края. За прошлый год было проведено 316 телемедицинских консультаций, а в этом - только за полгода уже 313.

По результатам такого общения решается и вопрос о дальнейшей помощи пациенту. Если возникает необходимость отправить его в федеральную клинику, то у минздрава края есть для этого все возможности.

С помощью ЭКО родились более 400 детей

Ставропольские семьи, страдающие от бесплодия, все чаще выбирают местные клиники, доверяя врачам края. В краевом министерстве здравоохранения рассказали, что еще 5 лет назад на Ставрополье делали 400 - 500 процедур искусственного оплодотворения, сейчас - в четыре раза больше.

В прошлом году в результате ЭКО появились на свет 477 жителей края, их количество все время растет. С этого года краевой минздрав включился в реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» (нацпроект «Демография»).

Как прокомментировали в ведомстве, регпроект дает возможность наращивать количество процедур, которые оплачивает фонд ОМС, а значит, повысить доступность помощи. На время пандемии помощь по ЭКО была приостановлена, а с 1 июня возобновилась в штатном режиме.

Всего в этом году минздрав края планирует провести 1906 циклов программы ЭКО (в том числе криопереносов) за счет средств обязательного медицинского страхования.

Современная техника - необходимость

Сейчас уровень медицины сильно зависит от технического оснащения, отмечают в региональном минздраве, и благодаря усилиям ставропольского правительства в крае хорошая ситуация с поставками оборудования в лечебные учреждения.

Перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, в том числе для переливания очищенной крови женщинам во время операции, для поддержки дыхания новорожденных и так далее.

Детские больницы второй год получают новую медтехнику в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году в городской детской больнице Ставрополя появился магнитно-резонансный томограф, который позволил проводить более качественные исследования и оказывать помощь большему количеству детей.

В этом году долгожданный МРТ закупят для онкоотделения краевой детской больницы - в выделенном помещении уже идет ремонт, а специалисты, которые будут работать с новой техникой, проходят обучение.

Основная часть технического оснащения детских медучреждений идет в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

- В этом году будет приобретено 96 единиц медицинского оборудования, - говорит Наталья Плотникова, начальник отдела медицинских проблем материнства и детства минздрава Ставропольского края. - Продолжаем закупать современные рентген-аппараты, аппараты ЭКГ, офтальмологическое оборудование, гастродуоденоскопы - это дорогостоящая базовая медицинская техника, необходимая для качественной диагностики и лечения.

Экспертный класс для точного диагноза

Поставки новой медтехники в детские медучреждения края уже начались. Участником проекта стала в том числе детская поликлиника Красногвардейской районной больницы. Сюда впервые поступил аппарат УЗИ экспертного класса. Специалист прошел необходимое обучение и уже приступил к работе на нем. Аппараты такого типа предназначены для проведения самой точной ранней диагностики различных заболеваний. Они отличаются высоким разрешением и контрастностью.

- Улучшение материально-технической базы и оснащение медучреждений современным оборудованием находятся на особом контроле минздрава. В текущем году в детские поликлиники поступили 19 современных аппаратов для ультразвуковой диагностики, - говорит первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Построят за три года

На недавнем совещании в правительстве края по реализации нацпроектов губернатор заострил внимание на необходимости расширять сеть медицинских учреждений. Он подчеркнул, что стройка нового корпуса краевой детской больницы имеет значение для здравоохранения края в целом.

- В следующем году этот важный для всего региона объект необходимо ввести в эксплуатацию, - поставил задачу минстрою Владимир Владимиров.

Больница построена более 30 лет назад, рассчитана на 300 коек, а сейчас там размещается более пятисот. В таких условиях новый корпус со стационаром на 280 мест - жизненная необходимость.

К декабрю будущего года, когда здание планируют сдать, должно быть закуплено около 350 единиц современного оборудования, подготовлены врачи-специалисты и средний медперсонал.

В новых помещениях разместятся операционная, отделения реанимации и интенсивной терапии, восстановительного лечения, эндоскопических исследований, функциональной диагностики, кабинеты МРТ, рентгенодиагностики и многое другое.

Новый корпус строится в рамках регпроекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям».

Для всей семьи

Развитие детского здравоохранения в рамках регпроекта предусматривает не только улучшение материально-технической базы и оснащение новым медоборудованием, но и развитие профилактического направления, рассказали в минздраве края.

Уже созданы три отделения медико-социальной помощи детям на базе детских поликлиник и городских больниц в Невинномысске, Ставрополе и Пятигорске. В них помогают сиротам и опекаемым, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами.

В прошлом году в крае открылись три отделения профилактики на базе горбольницы в Невинномысске и двух детских поликлиник Ставрополя. В этом году заработают еще три - в больницах Кисловодска, Ессентуков и на базе городской поликлиники № 3 в Ставрополе.

В следующем году общее количество таких отделений возрастет до девяти. Здесь ведется работа со здоровыми детьми, например: патронаж, плановая вакцинация, оценка физического развития, беседы по актуальным темам.

Кроме того, в этом году в рамках регпроекта будет открыт первый центр репродуктивного здоровья для детей и подростков на базе Ессентукской городской детской больницы. Прием будут вести акушеры-гинекологи, которые прошли специальное обучение для работы с подростками 15 - 17 лет. Такие центры открываются для раннего выявления проблем в репродуктивной сфере.

Минздравом Ставрополья организована большая информационная кампания, направленная на пропаганду здорового образа жизни, проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних, чтобы вовремя установить проблемы со здоровьем и предпринять меры по их решению.

С бригадой на учебу

Большую работу по подготовке кадров правительство края ведет в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» в соответствии с нацпроектом «Здравоохранение».

Обучение и повышение квалификации врачей проходит в симуляционном центре на базе Ставропольского краевого клинического перинатального центра № 1. Врачи учатся таким же составом, как и работают, целыми бригадами, отрабатывая на современных манекенах экстренные ситуации, овладевая навыками эффективного взаимодействия.

За полгода прошли обучение 70 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. К 2024 году обучение в симуляционном центре пройдут около 1000 специалистов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3,4 млрд рублей, в том числе 220,5 млн рублей из краевого бюджета, - таков объем финансирования регпроекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2019 - 2021 годы. Около 10 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов планируется вложить в отрасль в целом на исполнение региональных проектов в составе нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 - 2021 годах. Более 1,7 млрд рублей из краевого бюджета было направлено в 2019 году на укрепление материально-технической базы медучреждений в соответствии с государственной краевой программой «Развитие здравоохранение».

ВАЖНО!

В результате планомерной и комплексной работы по совершенствованию оказания медицинской помощи женщинам и детям, организованной правительством Ставропольского края, удалось улучшить один из главных показателей - коэффициент младенческой смертности. В соответствии с региональным проектом в составе нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году такой коэффициент в крае должен составлять 6,0 на тысячу новорожденных (до 1 года). По результатам 2019 года край достиг показателя 5,7. Для сравнения: пять лет назад коэффициент равнялся 8,1.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Возобновляется работа шести детских санаториев, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края. Дети с 1 июля проходят лечение, к организации которого предприняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Кстати, в санатории «Дружба», который специализируется на лечении больных туберкулезом органов дыхания, прием юных пациентов не прекращался даже в период действия ограничительных мер.