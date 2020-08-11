Чиновничья ошибка разлучила канадца с беременной женой в России

Ричард и Фатима поженились в январе

Профессор из Канады Ричард Фолц объездил больше ста стран мира, но жить захотел в крохотной Осетии. Ричард влюбился в живописные горы Кавказа, женился в январе этого года на прелестной горянке и пообещал себе и британскому издательству написать первую в истории книгу на английском языке про самобытную республику. Профессор даже взял неоплачиваемый отпуск в университете на 1,5 года, чтобы супруга родила первенца на родине и первые месяцы жизни ребенок провел на Кавказе. Но мечтам Ричарда жить с любимой и заниматься наукой в Осетии не суждено было сбыться. Историка выгнали из республики, несмотря на жену в положении и купленную им квартиру во Владикавказе. Подробнее — в материале «КП-Северный Кавказ».

«Многие спрашивают, зачем канадцу жить в Осетии?»

Ричард Фолц — доктор исторических наук университета Конкордьа (Concordia University) в Монреале. Автор свыше ста научных статей и одиннадцать книг, изданных более чем на двенадцати языках мира. С февраля прошлого года ученый поселился в Осетии и стал вести блог об истории и культуре осетинского народа.

- Как ирановеду мне не понравилось, что Осетию почти никто на Западе не изучает, и нет ни одной книги об Осетии на каком-либо западном языке. Я хотел, чтобы это был мой подарок осетинам, чтобы показать мое уважение к их культуре, - признается историк.

Профессор из Канады Ричард Фолц

Но влюбился профессор не только в республику — сердце иностранца покорила горянка Фатима, которая стала в январе этого года его законной женой и сегодня ждет от Ричарда ребенка. Поэтому не из-за книги даже, но ради любимой канадец очень хотел жить в Осетии.

- Некоторые задаются вопросом, почему мы не рожаем в Канаде? На самом деле у нас есть такая возможность, но мы бы предпочли сделать это во Владикавказе. Поскольку это первые роды Фатимы, я твердо убежден, что для нее лучше всего быть в знакомой обстановке, в окружении своей семьи. В Канаде у нее не будет никого, а в моем городе она не знает французского языка, на котором можно общаться со своими врачами. В любом случае ребенок будет иметь оба гражданства, - поясняет Ричард.

И желание иностранца остаться на Кавказе так велико, что он даже квартиру там купил.

- У Ричарда всегда была мечта жить в доме, где открывался бы прекрасный вид на горы. И это стало возможным здесь — во Владикавказе. Он отдал своё сердце этому городу, потому что мы впервые встретились здесь. Ричард мечтал жить в Осетии, - делится супруга Фатима.

- Зачем канадцу жить в Осетии? Разве вы не видите, какая это красивая республика? Там, где я жил — в Монреале, нет гор. В Осетии я смог каждое утро наслаждаться видом своей мечты из окна кухни, - отвечает Ричард.

Канадец восхищается традициями осетин и природой республики

За два месяца канадец собрал документы для получения временного российского гражданства. Семья Фолц была уверена, что никаких проблем с этим не возникнет. Тем более, что предварительно они получили одобрение. Ведь Ричард — уважаемый ученый и примерный семьянин, узаконивший брак с беременной россиянкой и купивший в России жилье. Но грезам профессора не суждено было сбыться. Из-за недоразумения гражданину Канады отказали во временном проживании в России. Влюбленных разлучили.

- По результатам проверки места временного пребывания гражданина Канады Фолц Ричарда был установлен факт предоставления принимающей стороной ложных сведений при постановке на миграционный учет иностранного гражданина, - прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД РСО-Алания.

Оказывается, в апреле этого года инспектор миграционной службы пришёл проверить, живет ли гость из Канады по адресу, указанному в качестве места временного проживания. И не нашел там Ричарда, который вынужденно вернулся на родину.

- Мы были заграницей! Вынуждено уехали, так как его виза всего на 90 дней. И мы сообщали им, что приобрели квартиру и не живем уже по адресу регистрации, на что сотрудница сказала: «Ничего. Потом приедете и поменяйте». И это халатное отношение стоило нам отказа, - плачет Фатима. - Ричард поддержал независимость Южной Осетии в западной прессе, за что сейчас в чёрном списке Грузии. И хочет, чтобы дети росли, зная о традициях осетин. Но Осетия отвергает их будущего отца. Я смирилась, наверное, что тоже придется уехать.

«Я приехал в республику, протянув руку дружбы. В ответ — мне показали кулак»

Супруги несколько месяцев бились, оспаривая отказ. Обращались в прокуратуру, министерства, лично к высокопоставленным чиновникам. Беременная Фатима одна обошла все возможные инстанции. Безрезультатно. «Вся эта бюрократическая борьба отняла все его и мои силы», - признается девушка.

- Мне доставило много удовольствия проводить время с моей осетинской семьей и друзьями, а также совершать поездки в горы. Я приехал в республику, протянув руку дружбы. В ответ — мне показали кулак, - расстраивается Ричард Фолц. - Ни одна страна мира, где я побывал, не относилась ко мне так плохо, как Осетия. Со мной обращались хуже, чем с гастарбайтерами, но даже они служат обществу и не заслуживают такого отношения. Чиновники решили, что я не нужен здесь. Хорошо, мы уедем вместе. Есть и другие места, где мне будут рады.