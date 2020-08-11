Убила самолечением: из-за отказа в госпитализации у матери-цыганки умер ребенок

В распоряжении "КП" — фото жилища горе-матери

В Северной Осетии инициировали возбуждение уголовного дела на горе-мать, убившую своим безразличием и необразованностью 4-месячную дочь. Цыганка по национальности — она вместе с семьей живет прямо в поле на окраине Владикавказа. «Дома нет — это палатка», - рассказывает «КП-Северный Кавказ» сотрудница республиканской прокуратуры про их жилье. И условия не просто антисанитарные, а вообще не пригодные для жизни — причем для взрослого, не то что для младенца.

Здесь живет цыганская семья. Фото предоставили "КП" в Прокуратуре РСО-Алания

Когда 4-месячная девочка заболела и стала закатываться при плаче, мать-цыганка вместо того, чтобы обратиться к медикам, занялась привычным в семье самолечением. Женщина 4 дня применяла народные средства, видя, что ребенку становится все хуже.

- Потом вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила их в инфекционное отделение Республиканской Детской клинической больницы, где младенцу была оказана первая медицинская помощь и поставлен диагноз «дисфункция кишечника», - комментируют в прокуратуре.

Но лечь в больницу вместе с дочерью цыганка отказалась. Врачи, в свою очередь, не настояли на принудительном лечении, а просто назначили купить лекарства для лечения на дому. Но ничего из прописанного мать не купила. На следующий день после этого ребенок умер.

На родительницу в итоге хотят завести уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Но коснется проверка и сотрудников больницы, полиции и местной администрации. Первых проверят на полноту и качество оказанной медицинской помощи, а также из-за отказа в принудительной госпитализации. А с остальных спросят, почему никто не демонтировал самовольно возведенные «постройки» в поле на муниципальной земле, и не проконтролировал профилактику в борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних. Расследование продолжается.