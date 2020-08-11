В Ингушетии задержали бывшего министра спорта и его сына

Дауд Алхазуров. Фото: администрация республики

Бывшего министра физкультуры и спорта Республики Ингушетия Дауда Алхазурова и его сына задержали в Назрани.

По предварительной информации от правоохранителей, их уже увезли в Пятигорск на допрос в связи с делом о строительстве спортивного комплекса в Назрановском районе. А дома у бывшего высокопоставленного чиновника проходят обыски.

Есть сведения, что министерство спорта Ингушетии заплатило подрядчику за спортобъект, но по факту работы были выполнены не в полном объеме.

Напомним, что Дауд Алхазуров был утвержден в должности министра спорта Ингушетии в апреле 2017 года указом Юнус-Бека Евкурова. Ранее, с 2012 по 2013 год он проработал в том же ведомстве в качестве помощника министра, а с 2013 — его заместителем.