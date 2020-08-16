В Дагестане поймали несовершеннолетних боевиков

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане задержали пятерых несовершеннолетних парней, которые сколотили банду, чтобы устроить нападения на полицейских. Молодые люди оставили дома записки, после которых и началась спецоперация по их поимке. О задержании сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.

Утром пользователи сети выкладывали сообщения о том, что поселок Тарки (пригород Махачкалы - прим.ред.) перекрыт. Силовики искали пятерых юношей, которые планировали серию нападений на полицейских в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте. Перед тем, как покинуть дома, они оставили записки. Родня подростков сообщила о содержимом писем в органы.

После полудня боевиков нашли.

- 16 августа в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий республиканских управлений ФСБ, МВД и Росгвардии в Махачкале установлены пять членов вооруженной группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию, - сказано в сообщении.

Возраст участников банды колеблется от 15 до 17 лет. Согласно словам источника "КП - Северный Кавказ", один из задержанных признался, что их подвела неслаженность в действиях.

У членов банды изъяли холодное оружие и камуфлированное обмундирование. Материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.