Бывший футбольный тренер стал самым богатым депутатом Госдумы от Северного Кавказа

Валерий Газзаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума опубликовала декларации депутатов за 2019 год. Один из самых больших доходов задокументировал уроженец Владикавказа, бывший футбольный тренер Валерий Газзаев. "КП - Северный Кавказ" составила рейтинг депутатов от Северного Кавказа по доходам и сравнила результаты парламентариев.

Лидером топ-5 стал председатель комитета по делам национальностей Валерий Газзаев, представляющий все республики СКФО. Депутат задекларировал доход в 146,8 млн рублей. В прошлом году чиновник заработал 13,6 млн рублей, что в 10,7 раз меньше. Супруга бывшего тренера ЦСКА получила в 2019 году 230 тысяч рублей. Однако у нее очень много недвижимости: три дома, две квартиры, по одной даче и гаражу. У супругов, кроме того, в собственности "Mercedes-Benz" и BMW X5.

На втором месте расположился депутат от Дагестана Умахан Умаханов, который заработал 23,2 млн рублей. А его жена привнесла в бюджет семьи 30 млн рублей. В собственности у Умахановых три дома и участок в 1185 квадратных метров. В 2018 году супруги на двоих заработали всего лишь 6,6 млн рублей (в восемь раз меньше).

Следом идет Юшаа Газгиреев - представитель Ингушетии в Госдуме РФ, который в 2019 году заработал 12,4 млн рублей. Его супруга задокументировала доход в 408 тысяч рублей. У семьи три дома, коттедж и Дом торжеств, а также три "Mercedes-Benz".

Четвертую позицию занял депутат от Ставрополья Александр Ищенко. Мужчина получил за год 11,6 млн рублей, а его жена - 144 тысяч рублей. Семья владеет двумя домами, гаражом и "Mercedes-Benz". Живут супруги в квартире, принадлежащей Госдуме.

И закрывает рейтинг дагестанский парламентарий Магомед Гаджиев, заработавший 7,9 млн рублей. У депутата в собственности ничего нет, живет он с тремя несовершеннолетними детьми в служебной квартире.

В совокупности депутаты, занявшие второе-пятое места, задекларировали доход в 55,1 млн рублей. Это в 2,6 раз меньше, чем у Валерия Газзаева.