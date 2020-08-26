Центр «Мой бизнес»: от «упаковки» идеи до выхода на международный рынок

Елена Самарина, директор Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.

Созданный в прошлом году в Ставрополе центр «Мой бизнес» призван помогать предпринимателям. Какие у него есть для этого возможности? Беседуем об этом с Еленой Самариной, директором Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НАЧАЛО

- Елена Станиславовна, какова основная цель работы центра?

- Центр «Мой бизнес» создан на базе краевого Фонда поддержки предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная идея таких центров, открывающихся по всей стране, - вовлечь в предпринимательство как можно большее число людей, научить успешно зарабатывать и развиваться. Любой предприниматель должен иметь возможность прийти в одно место и получить все услуги, касающиеся его деятельности, в формате «одного окна».

Центр «Мой бизнес» объединяет пять центров: центр поддержки предпринимательства, центр инжиниринга, центр кластерного развития, центр поддержки экспорта и центр инноваций социальной сферы. Профессиональная помощь оказывается по самым разным направлениям деятельности малого и среднего бизнеса.

Наравне со специалистами Фонда в центре «Мой бизнес» оказывают консультации предпринимателям представители таких подведомственных министерству экономического развития Ставропольского края организаций, как Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд. Привлекаем к работе и специалистов других служб.

- Получается, центр «Мой бизнес» объединяет всю работу по оказанию помощи малому и среднему бизнесу в крае. А обратиться в центр можно, только если ты уже предприниматель?

- Центр оказывает помощь на любой стадии, начиная с открытия коммерческой организации любой формы. Например, у человека есть проект, который он хочет перевести в рамки бизнеса. Но он не понимает, какую организационно-правовую форму ему выбрать - ООО, ОАО или ИП, какие выбрать ОКВЭДы, что важно для работы в правовом поле. Наши консультанты помогут: оценят перспективу бизнес-идеи, «упакуют» ее и подскажут дальнейшие шаги.

"ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ"

- Во время действия ограничительных мер специалисты центра «Мой бизнес» работали на «горячей линии». Чем вы могли помочь?

- «Горячая линия» была организована оперативно по поручению министерства экономического развития Ставропольского края. С марта по июнь на «горячую линию» поступило более 8 тысяч звонков от предпринимателей. К нам звонили, чтобы узнать о формах поддержки на уровне страны и региона, о налоговых послаблениях, льготных кредитах и так далее.

Мы связывали звонивших со всеми службами, которые были им необходимы, - с налоговой, трудовой инспекцией, Фондом микрофинасирования, Гарантийным фондом, банками, юристами. Нам приходилось постоянно корректировать работу, чтобы звонившим было удобно и чтобы люди действительно получили помощь. Сегодня «горячая линия» продолжает свою востребованную работу.

«ПОМОГАЕМ ЭКОНОМИТЬ»

- Вы возвращаетесь к работе в штатном режиме. Елена Станиславовна, расскажите, пожалуйста, какие виды помощи оказывает центр «Мой бизнес»?

- Начну с того, что наш центр оказывает только нефинансовую поддержку, государство помогает предпринимателям экономить на оплате нужных им услуг. Например, мы помогаем участвовать в крупных специализированных российских и международных выставках - показывать свой товар, общаться с коллегами по отрасли жизненно необходимо для развития бизнеса.

Однако участие в выставке обходится недешево, и тут приходит на помощь наш центр, который оплачивает за предпринимателя аренду, регистрационный взнос. Наши сотрудники сделают застройку выставочной площадки, помогут транспортировать продукцию. Предприниматель при этом не несет затрат.

Подчеркну, мы стараемся помогать предпринимателям в конкретных запросах - в получении документов, оформление которых стоит больших денег, в частности, при сертификации, в организации и проведении всевозможных аудитов, в предоставлении технических решений. Например, бизнесмен хочет открыть свою производственную площадку. Мы поможем в части технических решений, подскажем, как построить, нужен ли склад и какой именно, требуется ли провести газ, воду и т. д. Готовы давать решения по модернизации уже имеющегося производства с учетом новейших технологий, вплоть до разработки новой модели в 3D.

- И по всем этим направлениям в центре «Мой бизнес» есть свои специалисты?

- У нас высококвалифицированная команда. Мы подбирали сотрудников таким образом, чтобы они были максимально полезны предпринимателям. Но, как только мы понимаем, что необходимы дополнительные специалисты, мы их ищем, сотрудничаем с ними, создаем реестры добросовестных партнеров, которые помогут предпринимателям решать конкретные задачи. И готовы оплачивать их услуги на условиях софинансирования: расходы предпринимателя составят порядка 10% от затрат.

Пандемия переформатировала рынок, и сейчас предпринимателям, как никогда, важно заявить о себе, популяризировать свой бизнес. Поэтому мы реализуем программы по подготовке роликов для радио, видеоконтента.

Перевод бизнеса в онлайн, открытие интернет-магазинов тоже актуальны. Мы можем предложить проекты, уже разработанные специалистами центра «Мой бизнес», или рекомендовать профессиональных исполнителей, которые все сделают с учетом пожеланий, быстро и качественно. При этом от предпринимателя потребуется минимум вложений - те самые 10%. Остальное - за счет государства.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- Елена Станиславовна, одно из важных направлений работы центра - обучение, что нового предлагаете предпринимателям?

- Мы во многом перестроили обучающую работу, корректируем ее в соответствии с актуальными для ставропольского бизнес-сообщества темами, запросами. И сейчас это не только форумы, круглые столы, курсы повышения квалификации. Мы выходим на такие виды обучения, как повышение квалификации в Сколково, стажировки предпринимателей за рубежом, чтобы ставропольские предприниматели могли перенимать новые идеи.

- Знаю, насколько важна для представителей бизнеса, особенно малого, помощь в оргмоментах - далеко не у всех есть оборудованные офисы. И по этим вопросам сможете помочь?

- Центр «Мой бизнес» организован так, чтобы решать самые разные задачи в помощь предпринимателю. У нас есть уютные переговорные, где можно провести совещание с партнерами, два конференц-зала с современной техникой.

В ближайшее время планируется оснащение коворкинг-зоны, где можно будет поработать на компьютере, воспользоваться специальными лицензионными программами, если будет нужна помощь, сотрудники центра ее окажут. Мы также предоставим услуги переводчика, например, чтобы перевести сайт на языки мира и выйти на международный рынок.

БИЗНЕС - ЭТО ДВИЖЕНИЕ

- Центр «Мой бизнес» работает меньше года, но уже доказал свою актуальность. Что говорят предприниматели?

- Каждый день - это новый опыт. Приятно, что люди строят планы, ориентируясь на возможности центра, и говорят спасибо за уже полученную помощь. У нас множество положительных примеров, благодарственных писем.

Для меня как для руководителя очень важна эффективность. Нужно оказать помощь так, чтобы предприниматель получил необходимый ему результат и чтобы федеральные средства были потрачены по назначению. Только в этом случае деятельность центра будет эффективной и принесет пользу людям и краю в целом.

Что такое бизнес? Это движение! Центр «Мой бизнес» создан для того, чтобы помогать предпринимателям делать шаг вперед. От развития предпринимательства зависит и развитие края, страны. Поэтому государство уделяет помощи предпринимателям такое большое внимание.

СПРАВКА «КП»

Как получить помощь в центре «Мой бизнес»?

По телефону «горячей линии»: (8652) 22-52-62, а также по номеру (8652) 23-56-20 с 9.00 до 18.00, с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00 - в пятницу.

Через сайт: fppsk26.ru - раздел «Запрос консультации».

Лично в офисе: Центр «Мой бизнес» располагается по адресу: Ставрополь, ул. Голенева, 73 а. Предварительно нужно записаться на прием - через сайт или в офисе с помощью электронного киоска.