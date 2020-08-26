«Мы живем в Невинномысске»

Владимир Владимиров, Андрей Мельниченко и ученики на открытии Центра детского научного и инженерно-технического творчества в Невинномысске.

Флагман экономики и не только

Судьбы Невинномысска и предприятия «Невинномысский Азот» неразрывно переплетены. Почти 60 лет назад химкомбинат стал градообразующим предприятием. И сегодня остается флагманом химической промышленности региона, известным производителем минеральных удобрений и продуктов органического синтеза. Последние 19 лет завод работает в составе компании «ЕвроХим», одного из крупнейших российских холдингов. Это позволяет активно развиваться, постоянно модернизировать производство, покоряя новые высоты.

В 2012 году здесь запустили единственное в стране производство меламина, необходимого для выпуска лаков, красок, пластмассовых изделий, мебели и многого другого. На предприятии, единственном в стране, изготавливают метилацетат и уксусную кислоту высокой чистоты.

Осваивая самые современные технологии, «ЕвроХим» одновременно заботится о развитии производства и о снижении экологической нагрузки на окружающую среду.

«Мы здесь работаем и живем» - главный принцип руководства компании в отношениях с Невинномысском. Поэтому и социальная политика направлена на улучшение условий не только для работы, но и для жизни в городе. Ведь значительная часть горожан - сотрудники химпредприятия или тесно связаны с ним.

- За последние годы «Невинномысский Азот» в составе холдинга «ЕвроХим» реализовал ряд знаковых социальных программ, направленных на развитие города и улучшение жизни людей. Причем реализуются эти проекты в эффективном сотрудничестве с региональной властью и муниципалитетом, а значит - адресно направлены на решение самых актуальных задач.

Хотелось бы подчеркнуть, что социально ответственный подход компании является продолжением взглядов ее основателя - предпринимателя и мецената Андрея Мельниченко. Бизнесмен поддерживает местные сообщества не только через принадлежащие ему промышленные компании - он создал частный благотворительный фонд инфраструктурных образовательных проектов.

Будущее - в детях

В этом году впервые за два десятка лет 10-классник из Невинномысска вошел в число финалистов Всероссийской олимпиады школьников по химии, став абсолютным победителем регионального этапа. Большой успех не только для юноши, но и для образовательной системы города.

А еще - показатель эффективности сотрудничества бизнеса и власти. Кирилл Романов - воспитанник центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ), открытого в промышленной столице края в 2017 году. Центр был создан на средства Фонда Андрея Мельниченко при активном участии администрации города, правительства края и компании «ЕвроХим».

Вместе с Кириллом успехов на разных уровнях добились и другие воспитанники центра. Примерно пятьсот детей бесплатно получают качественное образование по семи направлениям, используя новейшее оборудование и занимаясь с сильнейшими преподавателями края и России.

Как считает Андрей Мельниченко, такие центры помогают школьникам из небольших городов поверить в свои силы, раскрыть таланты, заинтересоваться востребованными инженерно-техническими профессиями. Уже в сентябре по соседству с центром заработает детский технопарк «Кванториум». Он создается в рамках национального проекта, но на условиях со-финансирования: в работе над ним объединены усилия государства, Фонда Андрея Мельниченко, властей края и города.

В дальнейшем ЦДНИТТ и «Кванториум» будут тесно взаимодействовать, что даст детям Невинномысска еще больше возможностей для реализации.

Больше спорта!

Здоровый образ жизни невозможен без физической нагрузки. «Невинномысский Азот» активно помогает городу развивать инфраструктуру, чтобы занятия спортом были доступны для большего числа желающих.

Благодаря совместному проекту компании «ЕвроХим», Минспорта РФ, правительства края и администрации города в Невинномысске в 2013 году был построен «Ледовый дворец» - аналогов ему в СКФО не было. Да и сейчас он остается единственным в своем роде. На базе дворца создана школа по зимним видам спорта, здесь занимаются будущие хоккеисты и фигуристы, проходят соревнования. На реализацию проекта стороны направили почти 320 млн руб.

А самым дорогостоящим социальным проектом в промышленной столице края для компании стала реконструкция «Олимпа» - обветшавшего спорткомплекса, построенного в 90-е годы, - более 390 млн рублей.

В октябре прошлого года обновленный «Олимп» распахнул двери: вместо пяти - восемь залов, заменены все коммуникации и окна, новая кровля, в двух залах - паркет из массива канадского клена. Да и вместимость больше почти в 2 раза - до двух тысяч юных спортсменов.

Новый уровень спорткомплекса дает ему право называться самым современным на Северном Кавказе и проводить даже международные соревнования.

Это стало возможным благодаря трехстороннему соглашению между правительством Ставропольского края, компанией «ЕвроХим» и администрацией Невинномысска. Реализовав проект, компания еще раз подтвердила репутацию ответственного партнера.

Чтобы город развивался

«Невинномысский Азот» в составе «ЕвроХим» участвует во всех актуальных и значимых для города проектах, позволяющих сделать его жизнь лучше, комфортнее, интереснее. Примерно пять лет назад 150 млн руб. от «ЕвроХима» позволили провести масштабную реконструкцию Дворца культуры химиков - полностью обновить и внешний облик, и внутреннее наполнение, включая самое главное - зрительный зал.

Компания выделяла средства по просьбе администрации города на оформление центральной набережной, на ремонт в детской поликлинике, где нужно было поменять окна и установить сплит-системы. В рамках трехстороннего сотрудничества с молодежной организацией «Единой России» и муниципалитетом «ЕвроХим» профинансировал установку 13 больших детских площадок в разных районах города.

И в строительстве нового путепровода (на фото вверху)принял важное участие, выделив 10 млн рублей на разработку проектно-сметной документации, без чего невозможно было бы начать строительство. Новый путепровод сейчас, когда старый выведен на реконструкцию, обеспечивает связь между двумя частями города, разделенными железной дорогой.

Новый путепровод связал две части города химиков.

Оперативный отклик

Коронавирус внес коррективы в жизнь города, появились новые запросы, на которые компания «ЕвроХим» посчитала своим долгом откликнуться как можно скорее. Оперативным штабом «ЕвроХима» руководит гендиректор холдинга Игорь Нечаев.

По просьбе администрации Невинномысска компания приобрела для города современный аппарат высокого давления для уборки и дезинфекции улиц - трейлер-прицеп производства Karcher не только подает струю воды под давлением, но и греет ее до 95 градусов.

Для обработки общественных пространств «Невинномысский Азот» передал городу 20 тонн хлорсодержащих дезсредств. А для помощи городским службам и медикам - 15 тысяч защитных масок, по тысяче пар перчаток, герметичных очков, халатов и комбинезонов, дезинфекторы для рук.

Курирует штаб и работу «Волонтеров «ЕвроХима». В компании всегда поддерживали инициативность добровольцев, но в период пандемии их деятельность получила особенно широкое развитие. Волонтеры компании раздавали маски, дезинфицировали подъезды, помогали и продолжают помогать нуждающимся. В числе первых откликнулись на призыв муниципалитета и губернатора края - вместе с другими добровольцами доставляли продуктовые наборы пожилым, многодетным, малоимущим.

НАША СПРАВКА

МХК «ЕвроХим» - крупнейший в России производитель минеральных удобрений, входящий в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. «ЕвроХим» отличает высокая корпоративная социальная ответственность, по реализации которой холдинг - среди лучших представителей российского бизнеса. Например, комплексная программа развития городов присутствия «ЕвроХима» «Качественная среда для жизни» заняла 1-е место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности-2017».