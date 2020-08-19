«Тараканы, зловонный запах и тонны мусора»: ставропольчанка превратила свою квартиру в свалку

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

Жительница Невинномысска, прославившаяся в крае, как «тетя— Плюшкин», вновь устроила незаконную свалку отходов. Среди груд хлама — пластик, бытовые отходы, стекло, картонные ящики и строительный мусор.

По словам соседей, женщина занимается собирательством: тянет весь хлам из окрестных мусорок к себе в дом. Ставропольцы забили тревогу, когда собранный мусор заполонил не только двор дамы, но и прилегающую к нему территорию.

До этого владелицу мусора уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Но ставропольчанка оплачивала штрафы и продолжала собирать хлам.

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

Зловонный запах, забитая ливневка и разлетающиеся отходы по всей улице заставили жителей соседнего дома снова обратиться в суд. "Тетю-Плюшкин" признали виновной и в судебном порядке обязали убрать свою свалку.

Она этого не сделала, и тогда к делу подключились судебные приставы. Они обратились в администрацию Невинномысска за помощью в вывозе мусора.

Кстати, в прошлый раз вывезли целых 6 грузовиков мусора с этого участка!

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска

Синдром Плюшкина – это патологическое состояние, при котором больной перестает контролировать свои приобретения.

Человек с синдромом Плюшкина приносит в свой дом все, что видит вокруг. Постепенно порядок в квартире пропадает, и она превращается в сарай, наполненный разным ненужным хламом.