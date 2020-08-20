21% пациентов заболели коронавирусом в магазине и ТЦ на Ставрополье

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Около 21,7% опрошенных больных подхватили коронавирус на рынке, в торговом центре и других местах большого скопления людей. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Старополью Наталья Шаповалова.

- Как сами пострадавшие говорят, что не всегда пользовались масками, так они отмечали, что масочный режим не соблюдался и работниками предприятий, на которых они находились, - сказала Шаповалова. - Такие факты подтверждаются. Например, в ходе эпидрасследования мы вышли на Верхний рынок в Ставрополе и увидели, что часть персонала работает без средств защиты, не соблюдая социальную дистанцию. Администрация не дезинфицировала помещение.

Верхний рынок закрыли 25 июля и открыли 29 июля. За это время начальство устранило недочеты. Суд обязал их выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Такая же ситуация возникла и с магазином одной крупной сети - к владельцу также применили санкции в размере 200 тысяч рублей.

Часто владельцы заведений игнорируют рекомендации Роспотребнадзора и губернатора. Шаповалова привела пример с городским кафе, на базе которого проводили конкурс "Мисс Ставропольского края". Нарушали правила фитнес-центры и салоны красоты, торговые точки в Труновском, Благодарненском и Изобильненском районах, а также в Невинномысске. Всего проверено почти 5 тысяч объектов. На нарушителей составлено 94 протокола, из которых девять удовлетворили. Большая часть еще на рассмотрении.

- Маски на сегодня - это барьер, чтобы ты не был источником заражения. Она способствует снижению риска заразить другого и занести инфекцию на объект, - отмечает замначальника Роспотребнадзора по Ставрополью. - Нахождение в замкнутом пространстве обязывает человека носить маску, на улице - еще нет.