Из обычной девочки в Махачкале — в жену арабского миллионера: чем закончилась история одной беженки из России

Амина родилась в Махачкале, но построила карьеру модели в Европе и вышла замуж за магната

Амина Даги — лачка, и родилась в 1995 году в городе Махачкала (Республика Дагестан) с именем Аминат Мирзаханова. Семья жила скромно, а после смерти главы — отца, положение стало совсем тяжелым. Мать не видела другого выхода, как бежать из опасного в то время Дагестана и вообще из России.

Семейные фото Аминат

Когда Амине было 9 лет, они — мать, Амина и ее брат, эмигрировали в Австрию, в город Блуденц. Имя девочке сократили на более привычное слуху австрийцев Амина, а фамилией стало созвучное первым слогам от названия малой родины — Даги.

Амина с мамой

Амина росла одаренной девочкой — учила языки, музицировала, показывала блестящие результаты в школе. И в то же время выделялась среди детей нетипичной для австрийцев красотой. Густые черные брови и волосы, пухлые губы и слегка курносый нос, острые скулы и прошибающий насквозь взгляд — с такими данными при точенной фигуре еще будучи подростком Амина заняла нишу в модельном бизнесе.

Неудивительно, что уже в 17 лет лачка из Дагестана с загадочным для европейцев именем Амина Даги разгромила всех соперниц на конкурсе «Мисс Австрия». Причем вопреки нацистским выпадам некоторых местных движений. А потом представляла страну на «Мисс Мира», несмотря на предрассудки, в образе австрийского певца Томаса Нойвирта, известного своим женским альтер-эго Кончита Вурст.

Выход девушки в образе Кончиты очень возмутил земляков в Дагестане

Земляки из Дагестана с первых выходов Амины в купальнике на сцену кричали в сети «Позор!» и угрожали расправой за непростительное нарушение традиций. А после ее появления на всемирном конкурсе с бородой и в платье с радужной лентой в цветах флага секс-меньшинств совсем разошлись. Чего только не писали, многие обещали найти Амину и «проучить». И хотя Амина поразила жюри игрой на саксофоне и знанием 4 языков, в конкурсе за титул «Мисс Мира» проиграла. Но ни это, ни насмешки и ненависть, не сломили ее. Амина уверенно двигалась к цели стать успешной — и она это сделала.

Жюри конкурсов модель покоряла фразами на русском языке

Ее приглашали на съемки знаменитые агентства, а СМИ приписывали роман с сыном самого президента Франции! Но о личной жизни Даги известно совсем немного. Разве что тот факт, как в 2017 году модель встретила того самого мужчину, ставшего ей супругом — видного в ОАЭ бизнесмена и бывшего баскетболиста с именем Насер. Так сложилось, что судьбоносное знакомство произошло на чемпионате мира по дзюдо, куда Амина, увлекавшаяся японским боевым искусством, пришла поболеть за спортсмена. Через год Насер и Амина сыграли шикарную свадьбу, о которой много писали в журналах и газетах. «Я с нетерпением жду возможности любить, уважать и почитать этого человека всю оставшуюся жизнь», - признавалась Амина.

А с января этого года — супруги уже в статусе счастливых родителей. От миллионера красотка из Дагестана родила дочь Амаль — в переводе с арабского имя значит «Надежда».

- Как будто мы знали, что 2020 год будет годом надежды. Надеемся на лучшие дни, на выздоровление, на прощение, - пишет Амина у себя на страницы в социальной сети.

Первое время лицо дочери Амина скрывала, показывая младенца в люльке, но теперь с большой гордостью выкладывает снимки с подросшей девочкой.

В модельной карьере Амина пока сделала паузу. Сегодня девушка живет в Объединенных Арабских Эмиратах, все время уделяя семье.