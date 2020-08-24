«Мы знали — они едят друг друга»: соседи добились вскрытия «проклятой» квартиры умершей кошатницы

От увиденного люди пришли в ужас. На фото сын умершей хозяйки, который с 2018 года отказывался приближаться к квартире матери

В курортном городе Ессентуки два года в запертой квартире размножались и умирали, поедая друг друга, куча бездомных кошек... Престарелая хозяйка-кошатница скончалась в больнице в 2018 году. Полная барахла и животных «двушка» перешла ее сыну, который почему-то отказался вступать в наследство. Соседи кому только не жаловались на «проклятую» квартиру, ведь из-за двери день и ночь вырывался истошный вой, а во всем подъезде стояла жуткая вонь.

Переговоры с законным владельцем не приносили никакого результата, мужчина просто открещивался от такого «наследства» и прятался от участковых у себя дома. Жильцы с ужасом говорят о том, что происходило за дверью: «Мы знали — они едят друг друга».

Настрадавшиеся люди показали «КП» кучу отписок от властей, в которых разными словами твердили об одном: «Закон есть закон — проникновение в чужой дом считается преступлением».

«Согласно ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения» (ответ от заместителя главы администрации, руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки).

«Учитывая, что собственник указанной квартиры нуждалась в социальной помощи и опеке, а ее сын не вступил в наследство, предлагаем поручить соответствующим службам администрации города в пределах компетенции рассмотреть возможность оказания социальной помощи» (ответ Управления Ставропольского края по строительству и жилищному надзору)

Два года во всех местных органах и министерствах разводили руками, хотя честно пытались помочь. Жильцы, в свою очередь, не только бились за освобождение кошек, но как могли облегчали им муки заточения. Вот так женщина с 2018 года заталкивала колбасу и миску с водой в щель под дверь:

Сегодня, наконец, произошло вскрытие квартиры. «КП-Северный Кавказ» узнала, как это было:

- Нам повезло! Молодой парень — участковый, сегодня смог выдернуть этого мужчину, хозяина квартиры, и привез к нам! - делится волонтер Юлия Иванова, помогавшая жителям решить проблему. - Когда дверь вскрыли мы увидели кучу разложившихся трупов. Одна кошка, бедная, была заперта в комнате, первая от голода умерла под диваном. Котята мертвые были, очень все захламлено. Видимо, бабушка при жизни все в дом тащила... Четырех кошек мы забрали и отвезли ветеринарам, будем искать им дом. Вполне красивые кошки. Благодаря женщине-соседке 2 года продержались. Жильцы счастливы, в воздух чепчики бросали, как говорится. Всего было примерно 8 кошек, но пометы котят были еще. Нам помогла администрация, если бы не поддержка власти ничего бы не вышло. На меня вышла заведующая отделом управления жилым фондом в Пятигорске. Она подняла и прокурора. Вчера вечером мы говорили, она переживала, хоть бы все получилось. Не хотим, чтобы власти ругали. Еще участковому думаем тортик купить.