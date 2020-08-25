Как коронавирус влияет на новый учебный год на Ставрополье

На входе в школу будут измерять температуру. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти 300 тысяч детей сядут за парты на Ставрополье, в том числе более 33 тысяч первоклашек. Родителей волнует: не придется ли снова переходить на дистанционку?

Вторая волна, похоже, будет

В Ставропольском крае уже сейчас количество заразившихся ежедневно выше, чем весной, однако местные специалисты утверждают: это связано, скорее, с увеличением тестирования. А на уровне страны многие эксперты склоняются к тому, что вторая волна все-таки будет.

В интервью "Комсомольской правде" известный вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна придет в октябре или ноябре, станет более массовой, но болеть россияне будут с менее тяжелыми последствиями.

Профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям минздрава России, тоже говорит о второй волне и напоминает о традиционном осеннем росте респираторных инфекций. Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов уверен: вторая волна неизбежна, потому что иммунная прослойка в российском обществе еще недостаточно широка.

Выбирать лучше заранее

Кстати, губернатор края дал поручение региональному минобру предусмотреть не только занятия в школах, но и различные варианты дистанционного обучения.

Так что все-таки лучше быть готовым на случай, если коронавирус снова затронет формат обучения, и заранее позаботиться об электронных устройствах, необходимых для комфортного обучения дома. Выбирать их лучше тогда, когда еще нет повышенного спроса, - продвинутые гаджеты сейчас можно купить с экономией до 50%.

- Современные телефоны и планшеты - хорошие помощники ребенку в учебном процессе, - рассказали специалисты в салонах связи МТС. - С их помощью можно искать необходимую информацию, учиться дистанционно, проходить открытые онлайн-курсы. А для учеников младших классов отлично подойдут смарт-часы с функцией телефона. С их помощью ребенок сможет ориентироваться во времени, отправлять СМС, а родители будут спокойны, зная, что ребенок на связи.

Какие меры безопасности вводятся в учебных заведениях

Режим работы детских садов и школ прописан в постановлении № 16 Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня. Разъяснения даны Роспотребнадзором 12 августа. Все рекомендации в учебных заведениях Ставрополья строго исполняются.

В детских садах:

измеряют температуру на входе, для рук используют антисептики, проводят дезинфекцию поверхностей, занятия с детьми - по группам для минимизации контактов; маски и перчатки обязательны только для поваров и обслуживающего персонала. В полном режиме работает детсад или в формате дежурных групп, определяют органы власти на местах.

В школах:

на входе - измерение температуры и медосмотр, антисептики для рук, дезинфекция поверхностей каждые 2 часа, проветривание, занятия в одном кабинете за исключением физкультуры и лабораторных занятий, расписание звонков со сдвигом, чтобы развести потоки школьников. Маски обязательны только для поваров и раздатчиков еды. Все необходимое в ставропольские школы уже закуплено, в том числе обеззараживатели воздуха - для каждого класса.

В вузах:

маски для студентов и преподавателей - обязательны, на входе - измерение температуры и антисептики для рук, обработка поверхностей, социальная дистанция, для преподавателей старше 65 лет - дистанционная работа, для иностранных студентов - 14-дневная самоизоляция.

Все рекомендации Роспотребнадзора для вузов озвучены в документе от 29 июля. Как именно будут идти занятия - в аудиториях или удаленно, принимает решение администрация вуза.

День знаний - это праздник

Торжественные линейки в школах в этом году пройдут с соблюдением мер предосторожности: отдельно по классам, социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты.

Однако 1 сентября остается особенным днем даже в условиях коронавируса. Педагоги советуют родителям продлить праздничное настроение ребенку: отметить событие, подарить подарок. Это создаст хороший настрой и поможет легче войти в школьную колею после летнего отдыха. Конечно, выбирать нужно то, что нравится школьнику и в то же время пригодится ему, в том числе для удаленных уроков.

Как рассказали нам в салонах связи МТС, умный гаджет - тот самый подарок, в котором совмещаются преимущества сразу нескольких устройств - компьютеров, фотоаппаратов, средств связи. А главное, с ними можно не только играть, но и учиться. Сейчас в магазинах предлагают выгодные акции, так что подарок можно приобрести с выгодой для семейного бюджета.

Несколько советов для перезагрузки

Как правильно организовать дистанционное обучение дома? Особенно это важно для детей начальной школы, которые еще не привыкли учиться.

- Строго регламентируйте время занятий. Для учеников младших классов через каждые 20 минут нужно делать 10-минутные перерывы, - советует школьный психолог из Ставрополя Наталья Комарова. - Первую 10-минутку посвятите отдыху для глаз: пусть ребенок посмотрит на красивую природу за окном, потом на мебель в комнате, и так несколько раз для расслабления глаз и переключения внимания.

Второй отдых - для перекуса. Но только не за монитором, не с телевизором и не с телефоном! Фруктов, бутерброда с сыром - достаточно, чтобы подкрепить силы. Третья переменка - для зарядки. Пусть ребенок встанет, сделает наклоны вперед и в стороны, потянется вверх за руками. Помогите, приговаривая: "Тянемся, тянемся, к солнышку!". Это полезное упражнение и хорошая перезагрузка.

А еще чаще разговаривайте с детьми, обсуждайте то, что их волнует, поддерживайте эмоциональную связь, это важно!