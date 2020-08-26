Энергетики РусГидро принимают участие в патриотической акции «Память на высоте»

Участники акции "Память на высоте".

Сотрудники Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») уже шесть лет поддерживают акцию «Память на высоте». С 2017 года участие в походах по местам боев за Кавказ принимают и воспитанники Невинномысского турклуба Дворца детского творчества, Поста № 1.

Для подростков такие походы - испытание собственных сил, знакомство с красотой и величием родной природы и ощущение гордости за подвиги дедов и прадедов. Юные туристы под руководством опытных инструкторов идут по заранее проработанным маршрутам.

Маршруты год от года меняются, но суть неизменна: люди идут в горы, чтобы лучше узнать историю Великой Отечественной войны и привести в порядок стелы и обелиски, хранящие память о погибших защитниках Кавказа. В горных условиях памятники быстро ветшают - их нужно постоянно ремонти- ровать, красить, восстанавливать.

Например, в июле 2018 года 13 подростков с инструкторами за 10 дней прошли семь перевалов, где более 75 лет назад шли ожесточенные бои. На протяжении всего маршрута до Дагомыса школьники помогали благоустраивать памятники. В 2019 году юные и взрослые туристы прошли по маршруту Псебай - Красная поляна.

В этом году из-за пандемии в поход пока отправятся только работники Каскада Кубанских ГЭС, но в будущем работа с подростками будет продолжена.

Началась акция «Память на высоте» среди работников Карачаево-Черкесского филиала РусГидро. В 2020 году «Память на высоте» стала федеральным проектом РусГидро, к ней присоединяются все больше участников из других филиалов компании. Организация походов в рамках акции - от проработки маршрутов до закупки необходимого снаряжения и провизии - идет за счет средств РусГидро, это одно из направлений благотворительной программы.

Являясь социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, в приоритетах которой - образование и воспитание подрастающего поколения, экология, спорт, культура и другие важные стороны жизни во всех регионах присутствия предприятий компании.