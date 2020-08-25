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Общество

Как на Ставрополье обрести профессию мечты тем, кому за 50

Старшее поколение получило возможность учиться бесплатно
Анна БорисоваАннаБорисова
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Обучение в Ресурсном центре проходит в комфортных условиях.

Обучение в Ресурсном центре проходит в комфортных условиях.

Учеба без границ

- Обожаю готовить с детства! Увы, специального образования получить не удалось, а поваром без этого не берут, остается только подсобным рабочим на кухню идти. Повезло, Центр занятости направил на бесплатные курсы, я отучилась и получила удостоверение повара 3-го разряда! Теперь могу реализовать детскую мечту! - рассказала Лариса Мальцева из Светлограда.

Лариса Семеновна попала в программу профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста в составе регионального проекта «Старшее поколение», который правительство Ставропольского края реализует второй год.

С этого года правительство РФ отодвинуло возрастную границу - попасть на обучение в рамках нацпроекта «Демография», куда входит региональный проект, теперь можно с 50 лет. Еще больше взрослых людей смогут реализовать мечты, обрести новую профессию, повысить квалификацию, а потом найти успешную работу или даже открыть собственное дело.

В три раза больше За 2019 год профобучение и переобучение в рамках регпроекта «Старшее поколение» прошли более 3 тысяч граждан старшего поколения. Это в три раза больше, чем предполагалось по нормативам. Такой результат достигнут за счет экономного подхода министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края к выделяемым деньгам.

В соответствии с заключенным соглашением между правительством края и Рострудом программа обеспечивается средствами на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов: 64 млн рублей в 2019 году, 56 млн руб. - в этом. С января прошли обучение более 1600 человек - это почти в 2 раза больше, чем должны обучить за год. Процессу не помешала даже пандемия, тем более что дистанционный формат обучения в крае давно отработан и востребован.

Как попасть в программу

Правительство Ставрополья при участии краевого минтруда разработало максимально гибкий порядок обучения граждан старшего поколения. Первый путь попасть в программу - обучение сотрудников по направлению руководителей предприятий и организаций.

Работодатель заинтересован: во-первых, ему нужно периодически отправлять сотрудников на переподготовку, во-вторых, в рамках программы он получит от краевого минтруда почти 100%-ное возмещение затрат на обучение.

Второй путь - через Центр занятости Ставропольского края, так проходит обучение неработающих граждан или работников бюджетной сферы. Кстати, неработающие на период обучения еще и стипендию получают - 12 130 рублей.

- Работодатели с большим желанием отправляют людей учиться. С начала года более 50 руководителей воспользовались поддержкой в рамках регпроекта «Старшее поколение», - рассказала Ирина Хрускина, начальник отдела минтруда края. - Правительством края утвержден порядок предоставления субсидии работодателям, порядок конкурсных процедур, которые проводит Центр занятости. Эти документы необходимы, чтобы организовать обучение для граждан 50+ на самом высоком уровне.

Новые знания расширяют перспективы

- Перечень востребованных профессий, по которым проходит обучение и переобучение, составляется по результатам мониторинга рынка труда, обновляем список ежегодно, - подчеркнули в краевом министерстве.

В 86% случаев после прохождения курсов ставропольцы успешно трудятся - на прежнем или на новом месте. Из них с начала года более 300 освоили новую для себя профессию - кондитера, повара, дизайнера, воспитателя, горничной и другие. Более 900 граждан выбрали повышение квалификации: например, кадровик получил дополнительно юридические знания, а медбрат переквалифицировался на массажиста.

Специалист по назначению выплат из Михайловска Галина Малькова еще проходит обучение - дополнительно осваивает пенсионное направление.

- С новыми знаниями смогу лучше исполнять свою работу и, если понадобится, быстрее найду другое место. Сами понимаете, насколько важны широкие перспективы для человека за 50, - признается она.

Очно, заочно, дистанционно

Форматов получения образования очень много, подчеркивают в минтруда Ставрополья. И здесь тоже принципиальная позиция правительства края - обучение для людей старшего поколения должно быть максимально доступным. Учиться можно в комфортном режиме: очно, заочно, дистанционно, вечером или совмещая разные формы.

- Даже если по договору с работодателем - дистанционная форма, все равно стараемся отправить наших преподавателей на место, поближе к обучающимся, - подчеркнула Нина Ефремова, директор Ресурсного центра, подведомственного краевому минтруда. - Я понимаю, как непросто бывает учиться людям в возрасте. К тому же, мы должны не только профессиональные знания донести, но и обучить применять их, в том числе на компьютере.

Директор Ресурсного центра Нина Ефремова.

Директор Ресурсного центра Нина Ефремова.

Теперь уже квалифицированная горничная Раиса Василенко из Минвод гордится новым статусом. Она рассказала, что преподаватель приехал прямо в санаторий - работать и учиться одновременно оказалось удобно. Раиса Ивановна 15 лет проработала швеей, но острота зрения с возрастом снизилась, и она решила пойти в горничные. Говорит, с людьми работать интересно, хотя и сложно. На курсах преподавали не только виды уборки, но и психологию - так что теперь избегать конфликтов она будет со знанием дела.

А для таких профессий, как, например, парикмахер, подходит только очная форма обучения. В Ресурсном центре при поддержке краевого минтруда создали современное пространство для обучения парикмахерскому искусству: два оборудованных рабочих места, манекены, зеркала, фены, шампуни, краска - все, что нужно. Учить стричь и причесывать непросто - преподаватели говорят, жизненный опыт мешает правильно поставить руку взрослого человека.Тем не менее, в начале года здесь выпустили группу курсантов 50+, которые успешно сдали экзамен и получили удостоверение.

185 программ

Образовательную организацию, которая будет учить или переобучать, выбирает по конкурсу работодатель или Центр занятости. Бесплатно отучиться можно 1 раз. Ресурсный центр раньше обучал только безработных граждан, теперь расширил услуги и участвует в конкурсах наравне с другими. Еще восемь лет назад здесь предлагали пять образовательных программ, сейчас - 185.

А благодаря регпроекту «Старшее поколение» растет число курсантов в возрасте, только за прошлый год их стало больше в 5 раз. Учиться приходят те, кому за 50, за 60, за 70, возраст делу не помеха.

Минтруда Ставрополья заинтересован в конкурентоспособности подведомственного учреждения: в рамках госзадания ежегодно выделяет деньги на приобретение оборудования. Здесь есть все, что необходимо для качественного образования: комфортные кабинеты, компьютеры, лицензионные программы, системы онлайн-тестирования, мультимедийные экраны, не считая специализированного оборудования для поваров, парикмахеров и так далее.

Дополнительно правительство Ставрополья выделило в прошлом году 560 тысяч рублей из краевого бюджета на создание безбарьерной среды - на эти средства оборудовали санузел, вход в здание, пандус, радиокласс для слабослышащих, приобрели видеолупу для инвалидов по зрению, уложили тактильную плитку. Сейчас регулярно закупаются дезсредства, антисептики и другое необходимое для обеспечения безопасности во время учебы.

А учат курсантов высококвалифицированные преподаватели, например, парикмахеров готовит арбитр международной категории, специалистов по госзакупкам - судебный эксперт в этой области. После обучения люди получают не только удостоверение, а настоящую путевку в новую жизнь.

НА ЗАМЕТКУ

Перечень востребованных профессий и условия попадания на учебу в рамках регионального проекта «Старшее поколение» можно изучить на сайте stavzan.ru

БИЗНЕС-ПРЕСС

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