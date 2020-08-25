Как на Ставрополье обрести профессию мечты тем, кому за 50

Обучение в Ресурсном центре проходит в комфортных условиях.

Учеба без границ

- Обожаю готовить с детства! Увы, специального образования получить не удалось, а поваром без этого не берут, остается только подсобным рабочим на кухню идти. Повезло, Центр занятости направил на бесплатные курсы, я отучилась и получила удостоверение повара 3-го разряда! Теперь могу реализовать детскую мечту! - рассказала Лариса Мальцева из Светлограда.

Лариса Семеновна попала в программу профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста в составе регионального проекта «Старшее поколение», который правительство Ставропольского края реализует второй год.

С этого года правительство РФ отодвинуло возрастную границу - попасть на обучение в рамках нацпроекта «Демография», куда входит региональный проект, теперь можно с 50 лет. Еще больше взрослых людей смогут реализовать мечты, обрести новую профессию, повысить квалификацию, а потом найти успешную работу или даже открыть собственное дело.

В три раза больше За 2019 год профобучение и переобучение в рамках регпроекта «Старшее поколение» прошли более 3 тысяч граждан старшего поколения. Это в три раза больше, чем предполагалось по нормативам. Такой результат достигнут за счет экономного подхода министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края к выделяемым деньгам.

В соответствии с заключенным соглашением между правительством края и Рострудом программа обеспечивается средствами на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов: 64 млн рублей в 2019 году, 56 млн руб. - в этом. С января прошли обучение более 1600 человек - это почти в 2 раза больше, чем должны обучить за год. Процессу не помешала даже пандемия, тем более что дистанционный формат обучения в крае давно отработан и востребован.

Как попасть в программу

Правительство Ставрополья при участии краевого минтруда разработало максимально гибкий порядок обучения граждан старшего поколения. Первый путь попасть в программу - обучение сотрудников по направлению руководителей предприятий и организаций.

Работодатель заинтересован: во-первых, ему нужно периодически отправлять сотрудников на переподготовку, во-вторых, в рамках программы он получит от краевого минтруда почти 100%-ное возмещение затрат на обучение.

Второй путь - через Центр занятости Ставропольского края, так проходит обучение неработающих граждан или работников бюджетной сферы. Кстати, неработающие на период обучения еще и стипендию получают - 12 130 рублей.

- Работодатели с большим желанием отправляют людей учиться. С начала года более 50 руководителей воспользовались поддержкой в рамках регпроекта «Старшее поколение», - рассказала Ирина Хрускина, начальник отдела минтруда края. - Правительством края утвержден порядок предоставления субсидии работодателям, порядок конкурсных процедур, которые проводит Центр занятости. Эти документы необходимы, чтобы организовать обучение для граждан 50+ на самом высоком уровне.

Новые знания расширяют перспективы

- Перечень востребованных профессий, по которым проходит обучение и переобучение, составляется по результатам мониторинга рынка труда, обновляем список ежегодно, - подчеркнули в краевом министерстве.

В 86% случаев после прохождения курсов ставропольцы успешно трудятся - на прежнем или на новом месте. Из них с начала года более 300 освоили новую для себя профессию - кондитера, повара, дизайнера, воспитателя, горничной и другие. Более 900 граждан выбрали повышение квалификации: например, кадровик получил дополнительно юридические знания, а медбрат переквалифицировался на массажиста.

Специалист по назначению выплат из Михайловска Галина Малькова еще проходит обучение - дополнительно осваивает пенсионное направление.

- С новыми знаниями смогу лучше исполнять свою работу и, если понадобится, быстрее найду другое место. Сами понимаете, насколько важны широкие перспективы для человека за 50, - признается она.

Очно, заочно, дистанционно

Форматов получения образования очень много, подчеркивают в минтруда Ставрополья. И здесь тоже принципиальная позиция правительства края - обучение для людей старшего поколения должно быть максимально доступным. Учиться можно в комфортном режиме: очно, заочно, дистанционно, вечером или совмещая разные формы.

- Даже если по договору с работодателем - дистанционная форма, все равно стараемся отправить наших преподавателей на место, поближе к обучающимся, - подчеркнула Нина Ефремова, директор Ресурсного центра, подведомственного краевому минтруда. - Я понимаю, как непросто бывает учиться людям в возрасте. К тому же, мы должны не только профессиональные знания донести, но и обучить применять их, в том числе на компьютере.

Директор Ресурсного центра Нина Ефремова.

Теперь уже квалифицированная горничная Раиса Василенко из Минвод гордится новым статусом. Она рассказала, что преподаватель приехал прямо в санаторий - работать и учиться одновременно оказалось удобно. Раиса Ивановна 15 лет проработала швеей, но острота зрения с возрастом снизилась, и она решила пойти в горничные. Говорит, с людьми работать интересно, хотя и сложно. На курсах преподавали не только виды уборки, но и психологию - так что теперь избегать конфликтов она будет со знанием дела.

А для таких профессий, как, например, парикмахер, подходит только очная форма обучения. В Ресурсном центре при поддержке краевого минтруда создали современное пространство для обучения парикмахерскому искусству: два оборудованных рабочих места, манекены, зеркала, фены, шампуни, краска - все, что нужно. Учить стричь и причесывать непросто - преподаватели говорят, жизненный опыт мешает правильно поставить руку взрослого человека.Тем не менее, в начале года здесь выпустили группу курсантов 50+, которые успешно сдали экзамен и получили удостоверение.

185 программ

Образовательную организацию, которая будет учить или переобучать, выбирает по конкурсу работодатель или Центр занятости. Бесплатно отучиться можно 1 раз. Ресурсный центр раньше обучал только безработных граждан, теперь расширил услуги и участвует в конкурсах наравне с другими. Еще восемь лет назад здесь предлагали пять образовательных программ, сейчас - 185.

А благодаря регпроекту «Старшее поколение» растет число курсантов в возрасте, только за прошлый год их стало больше в 5 раз. Учиться приходят те, кому за 50, за 60, за 70, возраст делу не помеха.

Минтруда Ставрополья заинтересован в конкурентоспособности подведомственного учреждения: в рамках госзадания ежегодно выделяет деньги на приобретение оборудования. Здесь есть все, что необходимо для качественного образования: комфортные кабинеты, компьютеры, лицензионные программы, системы онлайн-тестирования, мультимедийные экраны, не считая специализированного оборудования для поваров, парикмахеров и так далее.

Дополнительно правительство Ставрополья выделило в прошлом году 560 тысяч рублей из краевого бюджета на создание безбарьерной среды - на эти средства оборудовали санузел, вход в здание, пандус, радиокласс для слабослышащих, приобрели видеолупу для инвалидов по зрению, уложили тактильную плитку. Сейчас регулярно закупаются дезсредства, антисептики и другое необходимое для обеспечения безопасности во время учебы.

А учат курсантов высококвалифицированные преподаватели, например, парикмахеров готовит арбитр международной категории, специалистов по госзакупкам - судебный эксперт в этой области. После обучения люди получают не только удостоверение, а настоящую путевку в новую жизнь.

НА ЗАМЕТКУ

Перечень востребованных профессий и условия попадания на учебу в рамках регионального проекта «Старшее поколение» можно изучить на сайте stavzan.ru