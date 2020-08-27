Погода в Ставрополе в сентябре 2020: будет тепло и солнечно

Пока синоптики радуют прогнозом на начало осени Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ставрополе в сентябре 2020 обещает быть хорошей. Как прогнозируют синоптики, вся первая неделя сентября будет радовать жителей солнечными деньками с дневной температурой воздуха +22...+26. А ночью столбики термометров не опустятся ниже +16.

И хотя заглядывать далеко вперед чревато, пока видим, что погода в Ставрополе в сентябре 2020 во вторую неделю тоже отличная. Пока в прогнозе пишут "ясно" или "облачно с прояснениями" при температуре воздуха +21...+22. Только 14 числа передают первый дождь.

Подчеркнем, что погода в Ставрополе в сентябре может меняться, в этой связи советуем следить за обновлениями новостей о погоде на сайте "Комсомолки".