«Малышка хотела конфет»: в Дагестане накажут няню, из-за которой умер ребенок

Фото: скриншот видео пресс-службы СКР России по Республике Дагестан
Героиней громкой истории стала 23-летняя жительница дагестанского города Дербент. Год назад она познакомилась в соцсети с матерью трехлетней девочки. Молодая женщина искала няню по найму для своей дочери.
Через несколько дней она привела ребенка к 23-летней местной жительнице, оставила с ней и ушла.
- Сначала ребенок был послушный, слушался. А к концу лета она перестала слушаться, начала выводить меня из себя, - вспоминает няня уже сидя на допросе у правоохранителей.
Дело в том, что она систематически из-за непослушания избивала руками малышку, причиняя ей физическую боль и психические страдания. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Дагестану. Самое ужасное произошло 2 декабря 2019 года.
В этот день трехлетняя девочка как обычно находилась в квартире у своей няни. Малышка залезла на шкаф за сладостями. Этот поступок разозлил 23-летнюю няню. Она столкнула вниз стоявшую на кухонном шкафу девочку.
Ребенок упал и сильно ударился головой о пол. От полученных травм малышка скончалась на месте.
Няню признали виновной по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».
При этом сама молодая жительница Дербента не скрывает, что избивала малышку, которую оставили ей на воспитание:
- Когда наносила какие-то удары рукой, где-то она могла упасть, где-то удариться, - сетует обвиняемая.
Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело с утверждённым доказательством уже направили суд для дальнейшего рассмотрения.
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