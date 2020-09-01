На Ставрополье пропала 3-летняя девочка — заведено дело по статье «убийство»

Рабчун Ангелина Алексеевна. Фото: МВД по СК

По факту бесследного исчезновения 3-летней Ангелины Рабчун в ставропольском селе Северное Александровский межрайонный следственный отдел завел дело по статье 105 УК РФ «убийство».

- Сейчас по поручению руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова на месте происшествия в селе Северном работают следователи, следователи-криминалисты ведомства, - рассказали в следственном комитете региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что полицейские получили сообщение о пропаже малолетнего ребенка сегодня в первой половине дня. Без предупреждения и разрешения родителей маленькая девочка вышла из дома на улице Садовая, дом 65. И с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Кроме правоохранителей поисками занимаются волонтеры, в том числе отряда «Лиза Алерт».