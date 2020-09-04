«Пряталась в горах»: пастух нашел пропавшую на Ставрополье 3-летнюю девочку

Девочка пряталась от взрослых

В Александровском районе Ставропольского края прекращены поиски бесследно пропавшей 1 сентября девочки. В селе Северное 3-летний ребенок сбежал из дома в первой половине дня. Первый день поисков не принес никаких результатов. «Ни единой зацепки», - говорили добровольцы. «Новостей нет», - сообщали в полиции.

Поздним вечером межрайонный следственный отдел завел дело по самой страшной для слуха статье 105 УК РФ «убийство». Три дня и ночи сотни человек, включая кинологов с собаками, прочесывали каждый куст и ров. Были обследованы все колодцы, водоем и «заброшки». Ничего. Зону поиска пришлось расширить до соседнего Андроповского района. Казалось, ребенок испарился, не оставив никаких следов.

Надежда на спасение таяла. Но чудо произошло! Сегодня, на четвертый день, 3-летнюю девочку нашли живой и невредимой! Ребенок прятался от взрослых на горе всего в 500 метрах (!) от села.

- Пастух нашел на горе, не доезжая до пруда. Пошли коров провожать и там нашли, - рассказывает жительница села.

- Но мы это место вчера проверяли — нас 18 человек было. Как же мы ее не нашли… - удивляется доброволец.

Эксклюзивные кадры с найденной девочкой

С ребенком, рассказывают, все в порядке. Но хотя девочка жива и невредима, ее отправили на осмотр врачам. Что касается семьи, «КП-Северный Кавказ» выяснила, что ребенка воспитывает молодая мать с бабушкой. Отец живет в Геленджике.

Девочку воспитывают бабушка и мама

О семье односельчане отзываются плохо. «Пьют», - говорят соседи. И есть версия, что ребенка спрятали они же, потому что 1 сентября (день пропажи) девочку, с их слов, грозились забрать органы опеки.

- Мы нашли ее у места, где они раньше жили. И во время поисков видели там ее бабушку. У нас есть мнение, что они сами спрятали ребенка. По девочке не видно, что она истощена. Нормально разговаривала. Сказала только: «Я чуть-чуть хочу кушать», - делится с «КП» односельчанин.

- Ребенок был очень легко одет, тонкая футболочка. За 3 дня она бы замерзла. Мы были одеты в куртках и шапках. В Северном сильный ветер. Все мы — волонтеры, думаем, что ее подкинули.