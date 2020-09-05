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В Пятигорске на панно ко Дню Победы показали «кино для взрослых»

Полиция ищет «шутников»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Полиция ищет шутников

Полиция ищет шутников

Такого кино никто не ожидал! Случай произошел в Пятигорске, где провели мероприятие, посвященное окончанию Второй мировой войны.

Все прошло, как и полагалось: открыли мемориальное панно, где каждый горожанин смог найти информацию о своем предке-победителе, звучали слова благодарности ставропольским героям, подарившим мирное небо.

А после того, как все завершилось, пятигорчан ждал сюрприз. На большом экране в парке Победы курорта показали «кино для взрослых»:

—Как вам этот объект после открытия? Порадовал? Говорят, ночью уже хулиганы подключались, непристойности на большом экране крутили, - пишут местные жители в сети;

—Столько людей тут собралось. Столько дедов. Это ночь. Это Пятигорск, — комментирует очевидец.

В соцсетях жители ставропольского курорта гадают, было ли это провокационное стороннее подключение к системе хакеров или занимавшийся технической стороной вопроса торжества компьютерщик просто забыл отсоединить свой личный ноутбук от экрана.

В мэрии Пятигорска этот инцидент подтвердили. Они уже отправили заявление в полицию, чтобы разобраться, чьих это рук дело. Сейчас полиция проводит расследование.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе отдела ГУ МВД по Пятигорску.

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