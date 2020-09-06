Детский мат и Тесла Кадырова: эпатажная рэп-звезда дала концерт в Ставрополе в трусах и халате

Моргенштерн. Фото: личная страница героя публикации/кадр с выступления

Моргенштерн приехал в Ставрополь с концертом в баре. Известному в городе заведению исполнялось пять лет, и руководство решило отметить это по-крупному. Чем порадовало и взрослых, и детей.

Еще 4 сентября Моргенштерн давал концерт в Москве. Звезду с семью млн подписчиков на YouTube и пятью млн в Instagram везли в аэропорт на особенной машине. Это была Tesla, на которой ранее ездил Рамзан Кадыров. Принадлежит она блогеру Кириллу Петрову, "бате всех Тесел в России".

Тесла, на которой везли Моргенштерна - ее одобрил Кадыров Фото: СОЦСЕТИ

После полудня в соцсетях стали появляться фотографии Моргенштерна в Ставрополе. Концерт был запланирован на 21 час. Стоимость входа - 2,5 тысячи рублей (после выступления цена упала до 200-300 рублей).

Моргенштерн в Ставрополе Фото: СОЦСЕТИ

Пока постояльцы бара занимали места около сцены, толпа безбилетников толкалась у входа. Подростки ждали кумира, а пока ждали - кричали матерные припевы из его песен. Когда машина с артистом заезжала во двор, ряды разрывала и оттесняла охрана. Парни в толчее в шутку кричали: "Алишер, я хочу от тебя детей", - а девушки просто визжали. На этом для многих из них концерт и закончился: вход в заведение строго с 18 лет.

Жара началась уже на сцене. Перед гостями Моргенштерн предстал в трусах и белом халате. Даже для такого эпатажного певца подобное в новинку. Пропев пару песен, уфимец признался, что "начинает любить Ставрополь", поздравил бар и выслушал откровение сурового, бородатого фаната. Который, обняв Моргенштерна, чуть не стащил его со сцены.

Концерт закончился ближе к 22 часам. Фанаты остались в баре на "горячее" представление, а рэпер уехал и отчитался в соцсетях, как все прошло. Кажется, одиозной звезде понравилось выступать в Ставрополе. Обошлось без скандала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти в Сочи подадут в суд на ресторан, где дал концерт Моргенштерн

Нарушители режима повышенной готовности ответят строго по закону [подробнее]