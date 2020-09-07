Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС проверили свои знания о Великой Отечественной Войне

Фото: пресс-служба вуза

С 2019 года в день окончания Второй мировой войны проводится всероссийская историческая акция «Диктант Победы».

3 сентября любой желающий, в формате онлайн, мог проверить свои знания о Великой Отечественной Войне.

-Участие в столь значимой акции – это особая форма патриотического воспитания молодежи, направленная на формирование нравственных ценностей. Трудно переоценить значение Великой Победы как для страны в целом, так и для каждого жителя России. Главная цель патриотической акции – сохранение исторической памяти о подвиге, героизме участников Великой Отечественной Войны. Особенно важно, чтобы об этом помнила молодежь. Вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовали свою сопричастность к наследию Победы и студенты Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Память об истории Великой Победы должна быть в сердце каждого, - прокомментировала Лебедева Елена, заместитель директора филиала Ставропольского филиала РАНХиГС.