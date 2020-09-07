Вместо красивого тела – ампутация: как на Кавказе женщины калечат себя инъекциями вазелина

Пластические операции, несмотря на современные возможности, остаются серьезным вмешательством, которое следует доверять только профессионалам в проверенных клиниках с лицензией на пластическую хирургию Фото: Олег ЗОЛОТО

Не секрет, что желание женщин выглядеть привлекательными бессовестно используют мошенники под видом косметологов. Клиенток обычно заманивают обещаниями подарить красоту «подешевле», чем в хорошей клинике. И недовольные своими «формами» женщины ведутся, жалея об этом уже потом - в больнице с тяжелыми последствиями.

- Нельзя экономить на своем здоровье. Лечение в итоге обойдется дороже, а вред может оказаться непоправимым, - предостерегает пластический хирург краснодарской клиники современной хирургии «Здрава» Сергей Малолеткин. - Тем более что прошли времена, когда пластическая хирургия считалась привилегией богатых, сейчас она вполне доступна людям со средним уровнем дохода.

Сегодня на Северном Кавказе с пугающей частотой гремят новости про жертв так называемых «вазелиновых инъекций» в грудь и ягодицы. В Чечне двум женщинам пришлось даже удалять молочные железы из-за таких «уколов красоты». Виновную в этом лжекосметолога приговорили в июле к тюремному сроку в исправительной колонии.

А в Северной Осетии, говорят местные, подобного горе-специалиста убили родственники изуродованной женщины, устроив самосуд. Но калечащая индустрия красоты в СКФО по-прежнему существует.

Местный хирург Марьяна рассказала, что особенно тяжело пострадавшим незамужним женщинам, которые после такого опыта рискуют остаться «старыми девами»: «Приходят и просят убрать «это», а мы объясняем, что можно только вырезать все вместе с кожей, и в итоге будет вид плоской груди, как после онкологии».

- За это лето к нам обратились десятки человек, порядка 15 - 20 мы прооперировали. Сейчас готовили к плановой операции женщину с вазелином в ноге - уколом пытались устранить кривизну, но начался некроз, придется ампутировать, - делится врач из Беслана.

- Ни в коем случае нельзя вводить в грудь безоболочечные препараты. Сейчас на рынке появились препараты на основе гиалуроновой кислоты и шариков оргстекла, они также очень опасны, и их инъекции приводят печальным последствиям, - добавляет пластический хирург клиники «Здрава» Олег Горбанев.

Вазелин и опасные синтетические гели колют даже в лицо, что заметно по остающимся после них коричнево-черным пятнам. На Кавказе, говорят врачи, женщины, как и везде, зачастую находят изъяны в своей внешности и хотят их исправить, а с возрастом во что бы то ни стало желают сохранить молодость и красоту.

Судя по информации из открытых источников, закачивание гелей практиковалось еще в 90-е, когда наивно верили в «безопасность» бюджетной операции. Но уже в 2000-х хирурги не знали, что делать с потоком пострадавших пациенток, некоторые из которых поступали в клиники буквально в предсмертном состоянии.

- Пациенты с последствиями от таких вмешательств приходят ко мне за помощью до сих пор, - продолжает доктор Горбанев. - Гель попадает в железу, в большую грудную мышцу, может стекать в различные другие области и даже мигрировать из груди до лобка с формированием так называемых «гелеом» и гелеогранулем. Приходится проводить первым этапом подкожную мастэктомию, когда убирается вся ткань железы, и вторым этапом - реконструктивную операцию по восстановлению груди, либо с помощью экспандеров, либо с замещением собственными тканями - пластикой лоскутами (со спины, живота или ягодицы).

Хотя информация об опасности вазелиновых инъекций доступна каждому, на Кавказе доверчивые женщины снова и снова вкалывают вазелиновое масло у самоучек на дому и даже самостоятельно, а потом еще и рекомендуют процедуру знакомым и родственникам. Весь ужас в том, что первое время эффект прекрасен - грудь и ягодицы пышные и мягкие на ощупь. Поэтому опробовавшие процедуру советуют горе-косметолога с вазелиновыми инъекциями подругам, сестрам и тетям, и те тоже проводят смертельно опасный эксперимент над внешностью. Только на второй-третий месяц грудь каменеет, а кожа сильно темнеет. Тогда-то женщины хватаются за голову.

- Единственные безопасные методы увеличения груди на сегодняшний день - с помощью грудных имплантов, а также с помощью собственного жира пациента - процедуры липофилинга, - резюмирует пластический хирург краснодарской клиники «Здрава» Виктор Маркушин. - Во втором случае мы берем жир из мест, где его избыток, и вводим в те области, где необходимо увеличить объемы или скорректировать рельеф. Таким образом, пациент не только получает желанные формы, но и избавляется от лишних объемов. После такой операции на коже практически не остается следов.

Жена футболиста Павла Мамаева Алана рассказывает у себя на страничке в Instagram, что и без того сложную ситуацию усугубляет воспитание женщин на Кавказе, которым просто стыдно после горького опыта обратиться к врачу за помощью. А это чревато тяжелыми последствиями, ведь вазелин, по сути - канцероген. И чем дольше он травит организм, тем необратимее изменения. К слову, Алана Мамаева по национальности осетинка, из-за чего происходящее с женщинами в родном регионе ее особенно волнует.

- Операции по удалению вазелина становятся рядовыми, - ужасается Мамаева, ставшая с недавних пор правозащитницей в сфере пластической реконструктивной хирургии.

Милые девушки, помните, что самое ценное - это ваше здоровье. А пластические операции, несмотря на современные возможности, остаются серьезным вмешательством, которое следует доверять только профессионалам в проверенных клиниках с лицензией на пластическую хирургию.