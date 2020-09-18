«СтрелаАвто» в Минводах: цвет машины отражает характер и защищает на дороге

ŠKODA: а вам какой цвет нравится?

На отношения человека с цветом влияют психология и физиология, традиции и мода, а иногда - просто настроение. А для автомобилистов важно и то, насколько хорошо видна машина на дороге, а грязь - на ее капоте.

Мы поговорили со специалистами дилерского центра ŠKODA в Минеральных Водах обо всех моментах, которые влияют на выбор цвета автомобиля.

Что выбирают оптимисты и флегматики

Любовь или нелюбовь человека к определенным цветам испокон веку пытаются объяснить психологи, историки, культурологи, этнографы, социологи и даже астрологи. Еще в IV - III веках до нашей эры в Индии и Китае цвет использовали для лечения различных болезней, цветотерапия используется и сейчас.

Кстати, в начале XX века академик Бехтерев, основатель первого в мире научного центра по комплексному изучению человека, заявлял, что правильно подобранные цвета могут оказаться для нервной системы благотворнее, чем лекарства. Цветом можно влиять на принятие решений, вывести из состояния депрессии, понизить давление и даже усилить аппетит.

Цвет рассказывает человеку о мире и миру - о человеке. Предупреждает об опасности и сигнализирует о ее отсутствии, не зря же для главных сигналов светофора выбраны именно красный и зеленый. А на основании индивидуальности восприятия цвета человеком судят о темпераменте, характере, психологических особенностях и даже о взглядах на жизнь.

Например, ученые установили, что пессимисты склонны к темным цветам, а оптимисты выбирают светлую палитру. Красный цвет предпочитают люди, склонные к активным действиям, в основном, холерики по темпераменту, зеленый - сдержанные и рассудительные личности, меланхолики, синий - уравновешенные флегматики, а желтый скорее выберут склонные к свободе, жизнерадостные сангвиники. Конечно, это условное деление, жизнь человека гораздо сложнее: темперамент - смешанный, а характер и цветовые вкусы могут меняться.

Современный мир с развитием технологий идет по пути усложнения цвета. Именно поэтому автопроизводители расширяют палитру цветами с эффектом металлик - чтобы человек обязательно нашел то, что ему нужно.

Например, у компании ŠKODA для каждой модели - отдельная цветовая палитра как стандартных расцветок, так и перламутровых, и металлик. Даже для белого - несколько вариантов.

Взгляд охотника и хранительницы очага

Восприятие цвета у мужчин и женщин разнится, и этим отличиям - миллионы лет. Ученые утверждают, что сильный пол скорее выберет темные оттенки, а женщины склонны к светлым.

К тому же, слабому полу свойственно видеть самые тонкие различия между цветами. Профессор Пражского университета, нейрофизиолог Франтишек Выскоцил в цикле статей рассказал об особенностях зрения и восприятия цвета у слабого и сильного пола. У мужчин, считает ученый, хорошее пространственное зрение, но меньше «угол обзора», поэтому им легче ориентироваться на местности, чем в собственном шкафу.

Они хорошо просчитывают расстояние до предмета, поэтому за рулем автомобиля легко сдают назад и точнее паркуются. Эти качества они унаследовали от первобытных охотников, для которых главным было попасть в цель. А женщинам - хранительницам очага - приходилось делать много дел одновременно: поддерживать огонь, следить за ребенком, общаться с соседями, отбиваться от агрессивных соплеменников.

При сборе ягод и кореньев постоянно решать, какие из них съедобны, а какие опасны или просто не созрели. Поэтому, уверен профессор, у них сильнее развито периферическое зрение, они внимательны к деталям, видят больше цветов и даже могут точнее их описать.

Кстати, на автозаводах ŠKODA экспертами, определяющими соответствие покраски деталей эталону, чаще работают именно женщины. Цвет меняет климат Удивительно, но факт: при изменении цвета интерьера может показаться, что стало жарче или, наоборот, прохладнее. Все дело в холодных и теплых палитрах, которые ассоциируются у нас со снегом и солнцем, соответственно.

Интересный эксперимент с использованием автомобильной системы климат-контроля провели ученые. Как оказалось, в салоне, исполненном в оттенках желтого и красного, люди активнее пользовались кондиционером, чтобы снизить температуру, чем в интерьере, для которого использовался синий спектр. Температура воздуха при этом изначально была одинаковой.

Специалисты «СтрелаАвто» рекомендуют не слишком часто устраивать настоящие перепады температуры, которые не очень полезны для здоровья. Лучше воспользоваться фоновой подсветкой салона, которая есть у автомобилей моделей Octavia, Karoq, Kodiaq и Superb. Ее можно подстраивать по настроению или чтобы «охладить» и «согреть» сидящих внутри. На передней панели и дверях расположены тонкие светодиодные линейки, которые горят одним из десяти цветов.

Синий добавит чуть-чуть прохлады летом, красный сделает комфортнее поездку зимой, оранжевый - и согреет, и приободрит в путешествии. Культурный код Восприятие цвета также зависит от культурных традиций и моды. В Японии золотой считается цветом небес, в Ирландии обожают зеленый, красный в Китае - цвет огня, богатства и счастья.

Белый для большинства стран - цвет свадьбы, мира, гармонии, однако в Японии, Индии и Китае - это, напротив, цвет траура. Поэтому модными цветами в каждой стране назовут разные.

- Для «шкодоводов» России прошлый год прошел под знаком Pure White - 48% проданных автомобилей были чисто белого цвета, - рассказали в ДЦ «СтрелаАвто». - Мода на белый пришла из Европы, без всякого сомнения! Потому что еще в 2009 году в нашей стране наиболее популярными были черные машины, причем определенного перламутрового оттенка - BlackMagic. Правда, отрыв от остальных цветов составил только 16% среди всех проданных автомобилей. Белый цвет тогда был на пятом месте.

Безопасность против иллюзий

Цвет в движении приводит к оптическим иллюзиям - об этом стоит знать, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Например, у красного автомобиля, по ощущениям других участников дорожного движения, скорость быстрее, а расстояние до него меньше, чем на самом деле. Желтые и зеленые авто, наоборот, кажутся более удаленными.

Автомобили темных расцветок выглядят компактнее, чем светлые. Белые лучше всего заметны на дорогах, а значит максимально безопасны, за исключением снежной зимы. Самый малозаметный на дороге - серый цвет. А серебристые отлично видны почти всегда, только не в дождь. - Включенные фары или дневные ходовые огни помогут исправить ситуацию, -напоминают в ДЦ «СтрелаАвто» в Минеральных Водах.

А как на практике

Практические соображения при покупке автомобиля напрямую связаны с его цветом. В советское время недолюбливали белый, потому что на нем отлично заметна ржавчина. Хотя выбирать особо не приходилось, это сейчас широкая цветовая палитра для автолюбителя - норма. Тем не менее практичный подход и сейчас актуален. На российских дорогах быстрее, чем в Европе, машины покрываются слоем пыли и грязи. Поэтому самый практичный цвет - бежевый, а вот на черном капоте и грязь, и царапины ярко заметны. Зато на серебристом кузове мелкие повреждения почти невидны.

Для кого-то важно в дальнейшем без хлопот продать автомобиль. Тогда мысль «цвет автомобиля - отражение характера» приходится отставить в сторону, на первом месте - востребованность на вторичном рынке. И все же больше чем для 50% покупателей цвет имеет значение не меньше, чем технические характеристики.

ŠKODA позволяет собрать машину «под себя» - выбрать модель, желаемую комплектацию и, конечно, цвет.

- Здесь может быть только одна проблема: есть ли ваш любимый цвет в наличии и согласны ли вы немного подождать, чтобы получить автомобиль мечты, - подчеркнули менеджеры официального дилера ŠKODA в Минводах.

Как правило, нужную комплектацию и расцветку придется ждать около трех месяцев. Зато это действительно будет машина по душе. Узнать, подходит ли вам и вашей семье определенный цвет автомобиля, можно на тест-драйве.

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1 Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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