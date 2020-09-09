Резонансная смерть Мадины Умаевой: Следственный комитет повторно отказал в расследовании смерти молодой чеченки

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

9 сентября стало известно, что Следственное управление в Чечне прислало очередной отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти многодетной матери Мадины Умаевой. Об этом сообщается на сайте «Дело Мадины Умаевой», созданном правозащитниками.

Там же создана петиция с просьбой забрать материалы дела из Чечни в Следственный комитет России:

«Мадине Умаевой было 23 года, у нее остались трое детей. 22 июня 2020 года ее нашли убитой в собственном доме в Чечне. Ранее она жаловалась родным на домашнее насилие. Ее смерть не расследуется», - говорится в сообщении на этом сайте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 18 августа стало известно, что Управление Следственного комитета России по СКФО рекомендовало отменить отказ в возбуждении уголовного дела об убийстве в связи со смертью Мадины Умаевой. Об этом сообщил замруководителя контрольно-криминалистического управления Р. К. Шаханов в ответе на обращение правоозащитников.

Так, 3 июля группа НКО обратилась по делу Умаевой к председателю СК Александру Бастрыкину.

Правозащитники писали, что следственный отдел по Гудермесскому району не проводит эффективное расследование гибели молодой женщины. Причин для передачи материалов из чеченского СК в вышестоящую инстанцию ГСУ СКР по СКФО не нашло.

— Оснований полагать, что сотрудники аппарата и территориальных подразделений следственного управления по Чеченской Республике лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе и проведения процессуальной проверки не имеется, — говорится в сообщении.

ГСУ СК РФ по СКФО поручило СУ СК по ЧР «организовать проверку в пределах своей компетенции изложенных в обращении доводов».

Напомним, Напомним, 20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти. А эксгумацию решили провести для проверки сообщений в соцсетях о том, что молодая женщина погибла из-за «насильственных действий, совершённых её супругом».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал видеоролик, где вопреки исламским обычаям ночью хоронят девушку.

В кавказских пабликах писали, что молодую мать троих детей убил муж. «Она потратила социальные выплаты и купила телевизор и одежду детям», - делятся в комментариях. Говорят, мол, свекровь была недовольна, «пожаловалась сыну, и тот избил ее до смерти». Потом вызвали скорую помощь, но было поздно.

По версии матери умершей 23-летней жительницы чеченского поселка «Дружба», «муж закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление».

Рамзан Кадыров три часа выслушивал родственников умершей чеченки, сторону семьи вдовца, а также участников нашумевшей истории. Все эти подробности озвучили в репортаже на ЧГТРК «Грозный».

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

Глава чеченского следкома Виталий Волков заявил, что результаты экспертизы вскрытия тела умершей будут готовы «примерно через полторы недели».

Однако осмотр тела не показал видимых повреждений. Также признаков насильственной смерти не нашли сотрудники следственно-оперативной группы, которые выезжали на место вместе с судмедэкспертом.

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В Чечне по религиозным мотивам стараются трупы не вскрывать. Однако, из-за громкого дела провели эксгумацию тела девушки (подробнее).