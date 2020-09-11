«Ищу для мужа вторую жену»: как устроен и чем удивляет "кавказский Tinder"

Созданные за бесценок паблики могут приносить до 40 тысяч рублей в месяц. Иллюстративное фото Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Открытых данных о том, сколько жителей СКФО пользуется сервисами знакомств, нет. Судить об интересе можно только по числу поисковых запросов словосочетания "сайт знакомств" и наименований приложений. Почти все они не популярны. Потому что жители идут в социальные сети!

Как на Кавказе ищут приложения и сайты знакомств. Данные: "Яндекс" Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Свой Tinder

На кавказские группы в социальных сетях "Найду жену", "Сватовство" или "Никах" [религиозный брак в исламе - прим.ред.] подписано от пары до сотни тысяч пользователей. По данным опросов в пабликах, около 60% их аудитории - девушки.

Сообщества условно делятся на три группы: одни - для национальных браков, вторые - для никах, остальные - смешанные. Пользователь в них заполняет анкету, рассказывая о себе, своих намерениях и требованиях. Причем оставить данные человека могут и близкие героя публикации. Чаще всего это связано с инвалидностью родственника.

Любимых ищут и для родителей, и для взрослых друзей. Пример такой анкеты. Фото: скриншот

Стоимость размещения анкеты варьируется от 100 до 500 рублей. Немало сообществ предлагает пакеты услуг, в которых, к примеру, есть возможность остаться инкогнито и отбирать варианты через администрацию. Или выполнить анкету "в особом дизайне". По подсчетам "КП-Северный Кавказ", сообщество с 25-30 тысячами подписчиками зарабатывает до 26 тысяч рублей в месяц; паблики покрупнее - до 40 тысяч.

Расценки на публикацию в одном из пабликов. Фото: скриншот переписки

"Ищу для мужа вторую жену"

Некоторые женщины ищут в сообществах для мужей вторых жен*.

- Я очень ревнивая, но со временем, надеюсь, привыкну. Это его мечта. Знала бы ты, как мне от этого плохо. Что делать? Судьба у меня такая, - пишет в личной беседе автор одной из таких анкет. - Только свадьба без шума. Он махр [имущество, которое муж дарит жене - прим.ред.] поставит и увезет к себе.

Нередко сами девушки поясняют, как они относятся к многоженству. Вот, к примеру, героиня согласна стать второй супругой. Таких случаев меньше. Фото: скриншот

В большинстве случаях, правда, вторых жен ищут сами мужчины. Мотив самый разный: например, деторождение.

- Ищу не только из-за религии. У меня было четверо детей, младшего недавно не стало. После смерти сына я понял, что дети - счастье, и захотел еще, - признается автор в диалоге. - Моя жена больше не может иметь детей. Зная, что я хочу, она сказала: "Возьми себе еще одну жену".

Крупные сообщества, как правило, начинают курировать этот вопрос. Для многих из них база желающих быть второй женой - предмет гордости: администрация одного из таких пабликов рассказала о 70 девушках, которые готовы стать второй, а то и третьей супругой.

Согласно Семейному кодексу, многоженство в России запрещено. Однако на Кавказе второй или третий брак и не регистрируют. Супруг спрашивает разрешения у родителей новой избранницы, ставит ей махр, который показывает, что он сможет содержать ее, и увозит домой. В редких случаях устраиваются свадьбы, но без официальной части в загсе.

Мой опыт

Разрешает ли ислам создавать семьи через интернет?

Муфтият разрешает пользоваться онлайн-знакомствами, но только для создания семьи.

- Сейчас такие знакомства набирают популярность. Если мусульмане не займут нишу, то ее очень быстро заполнят сомнительные сайты, которые будут вносить сумятицу и сеять разврат. Идеальным вариантом было бы создание сайта знакомств, контролируемого религиозными организациями, - говорил в интервью первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

И такой портал с 2012 существовал на Ставрополье. Его курировал местный муфтият. Сайт закрыли в сентябре 2018 года из-за того, что он "морально устарел". Работу над новым оценили в 250-500 тысяч рублей, но деньги так и не собрали.