В Дагестане 66-летний спортсмен за пять часов похудел на 9 кг

Фото: пресс-служба Минспорта Дагестана

66-летний житель дагестанского села Муги Багама Айгубов установил рекорд России по максимальному сбрасыванию веса за время пробежки. Чтобы скинуть 9,3 килограмма, ему понадобилось 5 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта по Дагестану.

Там же и добавили, что этот мужчина - многократный чемпион России по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов, чемпион Европы среди ветеранов, призер чемпионата мира.

- 66-летний врач-стоматолог Багама Айгубов на стадионе имени Елены Исинбаевой установил рекорд по сгонке веса во время пятичасовой пробежки, скинув 9,3 кг, — сообщили в министерстве республики.

- В нынешнее время все имеют лишний вес. И мне неприятно видеть таких лентяев, которые не могут управлять своим телом, своим духом, некрасиво, считаю. И многие спортсмены даже не могут два, три кг потерять. А я докажу, что это можно, - рассказал он журналистам.

Поболеть за рекордсмена пришли близкие ему люди, земляки из села Муги. С зафиксированным рекордом поздравили Багаму Айгубова в министерстве по физической культуре и спорту РД.

В торжественной обстановке Багаме Айбову вручили сертификат Книги рекордов России. Уникальность события отметил специалист Книги рекордов России, двукратный рекордсмен Книги Гиннеса по силовому экстриму Александр Пересвет, официально зафиксировавший результат Багамы Айгубова.

Отснятый видеоматериал зафиксированного рекорда отправят в скором времени в Книгу Гиннесса.