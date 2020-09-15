Профсоюзы Ставрополья: нужно поднять зарплату выше прожиточного минимума

Татьяна Чечина и Михаил Шмаков на конференции ФПСК в Ставрополе.

С 2015 года Федерация профсоюзов Ставропольского края выиграла более 700 судебных исков для защиты прав работников, рассмотрела обращения более 67 тысяч жителей края. Такие цифры были озвучены на 28-й отчетно-выборной конференции ФПСК, которая прошла 10 сентября. На ней были подведены итоги работы за 5 лет и обозначены новые актуальные направления.

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА

Как отметила руководитель ФПСК Татьяна Чечина в отчетном докладе, все эти пять лет шла ежедневная работа на предприятиях в рамках принятых во всем мире форматов социального диалога и социального партнерства.

Профсоюзы Ставрополья успешно отстаивали надбавки и компенсационные выплаты для трудящихся в восточных районах края, сельской местности, для неуказанной категории работников.

При этом вместе с ФНПР - Федерацией независимых профсоюзов России - ставропольские профсоюзы постоянно борются за то, чтобы компенсационные выплаты не включались в состав МРОТ, кстати, этот момент уже подтвержден Конституционным судом РФ. Благодаря неустанной работе ФПСК защищаются права тысяч и тысяч жителей края - работников различных организаций.

И в нынешний тяжелый год профсоюзы не отступили от своей главной задачи. В апреле во время самоизоляции Федерация открыла колл-центр для консультации ставропольцев, ответить пришлось более чем на тысячу звонков.

По инициативе ФПСК в рамках трехстороннего соглашения с правительством края и региональным союзом работодателей на Ставрополье установлена минимальная зарплата на уровне прожиточного минимума. В результате было доначислено около 19 млн рублей для 4,5 тысячи работников. При этом главной задачей на будущий год, как сказала Татьяна Чечина журналистам, видится продолжение этой работы.

- Мы понимаем, что прожиточный минимум для зарплаты - это нижняя планка, поэтому под руководством ФНПР обсуждаем установление минимального потребительского бюджета, - отметила Татьяна Ильинична. - В следующем году будем убеждать наших партнеров - правительство края и объединение работодателей - в необходимости установления МРОТ на уровне минимального потребительского бюджета. Цена вопроса - около 20 тысяч рублей. Это будет одним из главных направлений нашей работы.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Профсоюзы Ставрополья активно участвуют в совершенствовании законодательства. За 5 лет приняты 53 региональных закона - либо по инициативе ФПСК, либо с ее участием, - подчеркнула Чечина. В самое ближайшее время работа продолжится.

Как отметил Михаил Шмаков, председатель ФНПР, участвовавший в работе конференции, Федерация профсоюзов Ставропольского края уверенно входит в десятку лучших в стране и год за годом наращивает свой авторитет.

Перед началом работы участников конференции приветствовали председатель краевой Думы Геннадий Ягубов и заместитель председателя правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков, который передал пожелания успехов от губернатора края Владимира Владимирова. Выступающие отметили возросшую за последнее время роль профсоюзов в защите прав трудящихся Ставрополья.

Важным вопросом конференции стал выбор председателя Федерации профсоюзов Ставропольского края. По итогам голосования председателем ФПСК на новый отчетный период единогласно вновь избрана Татьяна Чечина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 5 лет ФПСК:

- провели 4025 проверок соблюдения трудового законодательства;

- выявили около 50 тысяч нарушений, более 90% из них устранены после вмешательства профсоюзов;

- экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила 1,5 млрд рублей.