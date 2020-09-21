Как села Ставрополья обретают современный облик

Глава Ставрополья осматривает новый фонтан в Левокумском. Фото: пресс-служба губернатора СК.

Даже если просто проехать по дорогам края, можно заметить, как изменились села за последние три-четыре года. Там на радость детям бьет только что построенный фонтан, здесь открыли новый парк, строятся детсады, школы, ведут новые газовые сети и водопроводы. Да и дороги становятся заметно лучше.

Новая крыша и теплые стены

Развитие села - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым перед министерством сельского хозяйства региона. При этом глава края постоянно акцентирует внимание на том, что село - не только сельхозпроизводство, но и большая социальная инфраструктура, требующая пристального и постоянного внимания.

Взять, к примеру, небольшой поселок Новокавказский Александровского района, выросший в 60-х годах прошлого века на базе конезавода: несколько улиц, детсад и школа, требующие капитального ремонта. Так было еще в прошлом году.

В этом году здесь появился сквер с аккуратными пешеходными дорожками и детским развивающим комплексом, многофункциональная спортплощадка с искусственным покрытием. Полным ходом идет капитальный ремонт в детском саду «Елочка», здесь же строят отдельный корпус на 55 мест для самых маленьких, до 3 лет.

В школе № 9 обустроили кровлю, ремонтируют полы, утепляют фасады, обновляют инженерные системы, штукатурят стены, благоустраивают школьный двор. До конца года 320 учеников смогут вернуться в обновленное уютное здание.

Как рассказали в минсельхозе, только на капремонт школы выделено 70,6 млн рублей, из них 4 млн рублей - из краевого бюджета, в соответствии с подпрограммой комплексного развития сельских территорий, включенной в состав государственной краевой программы «Развитие сельского хозяйства».

Более миллиарда на перемены

Ставропольский край активно участвует в государственной программе развития сельских территорий - это расширяет возможности преобразить села.

Сельские дороги меняют грунтовое покрытие на твердое.

- До 2013 года действовала программа «Социальное развитие села», затем - «Устойчивое развитие сельских территорий», с 2014 по 2019 годы. С этого года правительство края начало реализацию новой государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», - рассказал первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань. - Бюджет программы на текущий год в крае - 1,1 млрд рублей, это более чем в 2 раза превышает уровень финансирования в 2019 году.

Государственная программа обеспечивается средствами на условиях софинансирования, из бюджета Ставропольского края выделено более 110 млн рублей.

- Инициированная президентом России программа комплексного развития сельских территорий - уникальная возможность для решения проблем, которые копились в селе на протяжении многих десятилетий. Мы намерены использовать на Ставрополье все инструменты, которые она предоставляет, - отмечает губернатор края.

В Курсавке появились оригинальные арт-объекты.

Правительство края активно взаимодействует с федеральным центром и предпринимает все усилия, чтобы круг ставропольских участников программы расширялся с каждым годом.

Цели неизменны

За годы реализации правительством Ставропольского края программ развития села удалось повысить уровень газификации до одного из самых высоких в стране, более чем на 20% увеличить обеспеченность питьевой водой надлежащего качества.

С 2014 года построено около 200 километров сетей газо- и водоснабжения в более 70 сельских населенных пунктах, обустроено 37 спортивных площадок. Благодаря комплексным мероприятиям региональной программы доступным жильем в сельской местности удалось обеспечить более тысячи семей, при этом больше половины - молодые семьи.

На Заветненском групповом водопроводе планируют провести реконструкцию.

Основные цели остаются неизменными год от года, во главе угла - повышение уровня и качества жизни на селе.

Выбирают малую родину

В том же Александровском районе в рамках государственных программ, помимо перемен, затронувших поселок Новокавказский, в этом году построена детская площадка в селе Круглолесском, а в райцентре обновлено уличное освещение. Благоустроена парковая зона, где традиционно проводятся праздники, в селе Левокумском. В селе Безопасном Труновского района приводят в порядок центр - проект масштабный, его продолжат и в следующем году. И это далеко не все изменения.

В этом году край впервые принял участие в мероприятиях по благоустройству в рамках программы комплексного развития села. На эти цели в бюджете Ставропольского края предусмотрено 27 млн рублей, всего будут реализованы 14 проектов в селах Александровского, Грачевского, Левокумского, Труновского, Курского районов, Георгиевского и Ипатовского городских округов. Все проекты планируется завершить до конца сентября.

Вместе с благоустройством улиц и скверов, приведением в порядок детсадов и школ, на селе реализуются инвестпроекты, создаются новые рабочие места.

Благодаря политике развития сельских территорий, которую проводит правительство региона, качество жизни растет, а отток населения за последние два-три года снизился. Сейчас ставропольцы все чаще предпочитают оставаться на малой родине, чтобы жить и трудиться.

Работа в комплексе

Начиная со следующего года, как отметил Николай Великдань, основным направлением госпрограммы станет «Современный облик сельских территорий»:

- Это дает возможность в пределах одной территории реализовывать сразу несколько объектов, работать в комплексе. Например, построить школу, приобрести для нее школьный автобус, провести освещение вокруг, оборудовать спортивную площадку.

Уже в этом году правительство Ставрополья представляло 4 проекта от края для участия в конкурсном отборе по данному направлению. Все они прошли отбор на федеральном уровне, изменения затронут четыре территории: Александровский, Изобильненский, Предгорный и Туркменский муниципальные образования.

В них до конца года предусмотрено строительство трех детских садов (два из них с бассейном), двух спортивных площадок по 800 кв. м каждая, бассейна для детско-юношеской спортивной школы в Летней Ставке, капитальный ремонт двух детсадов, школы и двух домов культуры. Большая часть запланированного уже реализована.

Современные детские площадки в Изобильненском районе.

Губернатор края поставил задачу министерству сельского хозяйства проконтролировать своевременность исполнения и качество проведения работ.

Воды - селам

Как подчеркнули в правительстве Ставрополья, на сегодня износ существующих сетей водоснабжения по краю составляет свыше 70%. И хотя положение с обеспечением водой в крае значительно лучше, чем в среднем по стране, сделать еще предстоит много.

Модернизацию системы водоснабжения в сельской местности губернатор края, выступая с Посланием перед краевой Думой, назвал одной из основных задач развития села и залогом благополучия жителей.

До конца 2024 года, как отметил губернатор в Послании, запланированы работы стоимостью более 3 миллиардов рублей, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой 346 тысяч жителей в более ста населенных пунктах. Работа ведется в рамках различных государственных программ.

В этом году правительством края поставлена задача по строительству 5 объектов водоснабжения, речь идет о таких территориях, как Курский, Новоселицкий, Кочубеевский районы, Советский и Георгиевский горокруга.

Губернатор постоянно держит на личном контроле проблемы с водоснабжением в крае.

Больше возможностей

В крае остается множество вопросов, требующих внимания и оперативного, насколько это возможно, решения.

- Уже с этого года благодаря участию в новой программе в крае расширены мероприятия по обеспечению жильем: сохранили социальные выплаты, добавилась возможность строительства жилья, предоставляемого по договору найма, льготная ипотека на жилье и льготное кредитование на благоустройство домовладений - закупка и монтаж систем водоснабжения, отопления и так далее, - рассказал Николай Великдань. - Продолжаем развивать инженерную инфраструктуру - сети газо- и водоснабжения, строить автодороги, предоставлять гранты на благоустройство сел. Еще одно новое направление - льготный кредит для организаций на строительство внешних инженерных сетей, подключение к сетям, строительство и реконструкцию дорог.

Планы на год

В рамках программы на 2021 год правительство края заключило соглашение с Минсельхозом России - чтобы на улучшение жилищных условий граждан на селе было выделено из федеральной казны 11,9 млн рублей (на социальные выплаты на строительство или приобретение жилья), а на благоустройство сельских территорий - 5,9 млн руб.

На средства госпрограмм привели в порядок центр Кочубеевского.

- В рамках реализации программы комплексного развития села в будущем году уже прошли конкурсный отбор 5 проектов из Александровского, Арзгирского, Ипатовского, Кировского и Кочубеевского муниципальных образований, - рассказали в правительстве Ставрополья.

Речь идет о 22 мероприятиях на сумму более миллиарда рублей. В их числе - капитальный ремонт и реконструкция двух школ, двух детсадов, семи дворцов культуры, двух амбулаторий, строительство трех спортплощадок и другие работы.

СПРАВКА «КП»

В рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (подпрограмма комплексного развития сельских территорий) в 2020 - 2024 гг. в селах края планируется:

- ввод (приобретение) 3815 кв. м жилья (за счет предоставления социальных выплат),

- ввод 841 кв. м жилья (по договорам социального найма),

- строительство 83,3 км локальных водопроводов,

- строительство 17,80 км распределительных газовых сетей,

- строительство 16,71 км автодорог, - реализация 38 проектов по благоустройству.