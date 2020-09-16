«Нелюди без религии и национальности»: Кадыров потребовал наказать «чеченцев», помывших обувь в святом источнике

Фото: кадр видео / личная страница Рамзана Кадырова

Слухи о резонансном эпизоде с «чеченцами», помывшими обувь в святом источнике Божьей Матери в Калининграде, дошел до Рамзана Кадырова. Глава Чечни назвал нарушителей «нелюдями без религии и национальности» и провел собственное расследование.

— Событие не могло оставить равнодушным никого из верующих. Произошедшее не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у каждого из участников инцидента. Но мне всегда неприятно читать, как СМИ и блогосфера сразу придают такому событию национальный колорит. Парней тут же назвали чеченцами, и такой посыл прошёл волной по всем лентам новостей.

На проверку оказалось, что вандалы — вовсе не чеченцы, а представители другого народа. Впрочем, политик подчеркнул — в таком исключительном случае их национальная принадлежность не имеет никакого значения.

— Я считаю, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности по элементарной причине, что действует он не в рамках интереса народа. Это просто поступок отдельно взятой личности, за который он будет отвечать.

Рамзан Ахматович отметил, что такой поступок вандалы могли совершить просто по глупости. Однако, как бы там ни было, политик призвал наказать молодых людей по всей строгости закона.

— Такие поступки человек может совершить проступок по глупости. В ином случае — он нелюдь без религии и национальности, который непременно должен понести предусмотренное законом наказание, — резюмировал глава Чечни.

Напомним, актом вандализма похвастались сами герои ролика. На кадрах опубликованного в сети видео группа молодых людей с характерным акцентом весело обсуждает свой смелый поступок. Можно утверждать, что ребята понимали, что делали: на видео они радостно обсуждают, что «для них это святая вода, а мы здесь в натуре ноги чистим».

Позже были опубликованы видео с публичными извинениями вандалов.

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«Мы не думали, что это святая вода»: в Калининграде пятеро чеченцев помыли обувь в источнике Божьей Матери

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