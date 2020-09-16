«Вместе в болезни и здравии»: в Дагестане 93-летний старичок каждый день навещал в госпитале жену с COVID

Али и Хадижат вместе заболели коронавирусом и вместе победили болезнь Фото: СОЦСЕТИ

В пандемию на Северном Кавказе приключилась невероятно милая история, растрогавшая пользователей сети и весь медицинский персонал Республиканской больницы Дагестана.

На фото 93-летний Али и его любимая — 83-летняя супруга Хадижат. Как рассказывает помощник главврача Городской клинической больницы № 1 города Махачкалы Исрафил Исрафилов, пожилая пара попала в инфекционный госпиталь с подтвержденным COVID-19. Обычно болезнь у пациентов их возраста проходит крайне тяжело, часто — в реанимации. Али и Хадижат знали, что могут и не покинуть больничных стен, из-за чего все свободное от процедур время старались быть подле друг друга.

Вот так пожилой мужчина навещал любимую Фото: СОЦСЕТИ

Пару разлучили по разным палатам, поэтому старичок приезжал к койке жены на коляске — навещать. И бабуля, приподнявшись, нежно брала мужа за руку. «И они долго смотрели в глаза», - говорят другие пациенты.

Все врачи с особенным трепетом следили за влюбленными, делая все возможное, чтобы ускорить процесс выздоровления. И чудо произошло!

- Они желают дагестанцам не болеть, искренне просят соблюдать меры безопасности, - отметил Исрафилов. - Пожилую пару уже вылечили и отправили домой.

Али и Хадижат 13 сентября получили повторный отрицательный результат. Супруги победили болезнь! Из больницы пару провожали не только соседи по палатам, но и медсестры с докторами.

Пару провожали из больницы дружным коллективом Фото: СОЦСЕТИ

Кто-то в госпитале метко подметил, что история доказала истину клятвы настоящих влюбленных: «Вместе в болезни и здравии».