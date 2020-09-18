Как SKODA KODIAQ стал образцовым внедорожником для всей семьи

Первый семейный внедорожник ŠKODA.

Первый семиместный автомобиль ŠKODA стал первым семейным внедорожником бренда.

- KODIAQ - образцовый автомобиль во всех смыслах, - рассказали в дилерском центре ŠKODA в Минводах. - Поместится вся семья и много вещей в придачу. Можно ехать хоть в путешествие, хоть на дачу, в дороге всем будем удобно, а поездка станет безопасной.

Без дорог и по дороге

Начнем с того, что у ŠKODA KODIAQ отличные внедорожные характеристики: большой дорожный просвет и полный привод - это первые два достоинства автомобиля. Клиренс - от 188 мм до 195 мм, такой дорожный просвет позволяет не обращать внимание на большинство выбоин на дороге, успешно справляться с бездорожьем и «прелестями» смены сезонов в виде снега, воды и грязи.

- Опциальный полный привод в прошлом году выбрали 75% покупателей KODIAQ, мы уверены, что никто из них не пожалел об этом. Система себя полностью оправдывает, - подчеркнули в дилерском центре «СтрелаАвто».

Система полного привода реализована на основе многодисковой муфты пятого поколения с электронным управлением. За счет объединения механики, гидравлики и электроники система принимает решение за тысячные доли секунды - гораздо быстрее, чем сможет заметить водитель и уж тем более быстрее, чем он смог бы отреагировать.

Снегопад, ливень, буксировка прицепа, езда по размытой грунтовке - сложные условия перестают быть проблемой. За пределами асфальтового покрытия можно воспользоваться специальным внедорожным режимом - он поможет эффективно тормозить на песке и по снегу и проконтролирует движение по крутому склону.

Чемоданы, лыжи, мебель

Следующая пара отличительных черт KODIAQ касается перевозки самых различных вещей: вместительный багажник и трансформируемый салон позволят транспортировать мебель из магазина, холодильник на дачу, чемоданы, рюкзаки, спортивное снаряжение. Даже лыжи или, например, брусья длиной до 2,8 м можно свободно уложить в салоне, для этого нужно всего-то сложить спинку переднего кресла.

Багажники у автомобилей ŠKODA всегда вместительные, но в этом случае - просто рекордные. У пятиместной модели багажное отделение - 635 литров, может стать еще больше, если убрать шторку. А если сложить сиденья второго ряда, объем увеличивается почти до двух кубометров. У семиместной модели при сложенных втором и третьем рядах объем загрузки уменьшится всего на 12 литров. При этом еще и место для «запаски» есть - под полом багажника.

- В багажнике полный комплект приспособлений, которые помогут аккуратно упаковать вещи: крючки для сумок, петли для тяжелых грузов, эластичные сетки. А электропривод подъемной двери потребует минимальных усилий и оставит руки чистыми в любую погоду, - рассказали специалисты официального дилерского центра ŠKODA в Минеральных Водах.

Семь сидений - вся семья

Об этом, пожалуй, скажем отдельно. Семиместный вариант ŠKODA KODIAQ предлагается с дополнительным третьим рядом, который складывается: хочешь - семью сажай, хочешь - вещи укладывай. Даже если все семеро по местам, место для багажа остается прилично - 233 литра. Этого хватит, чтобы поехать на природу с шашлыками, мангалом, углем, полотенцами и купальниками.

Дополнительный ряд не обделен комфортом: работает третья зона климатического контроля, здесь же розетка на 230 В, чтобы заряжать ноутбук, например. KODIAQ назван в честь больших аляскинских медведей и действительно производит впечатление сильной, серьезной машины, при этом он остается достаточно компактным. По длине кузова внедорожник больше OCTAVIA всего на пару-тройку сантиметров.

Пять звезд безопасности

Достоинство № 6 (а для кого-то - номер один!) - полная безопасность, именно таким и должен быть семейный автомобиль. По результатам независимых тестов Euro NCAP KODIAQ получил высший балл - пять звезд и по праву может считаться образцовым.

Во всех комплектациях есть электронная система поддержания курсовой устойчивости, включающая в том числе датчик падения давления воздуха в шинах и многое другое. Подушек безопасности - от 4 до 9, чтобы защитить пассажиров на всех рядах. Крепления ISOFIX на первом и втором ряду - стандарт для всех автомобилей KODIAQ - помогут легко установить детское кресло.

Машина высокая, так что и детские кресла ставить удобно, и обзор у водителя отличный. Автомобиль может быт укомплектован самыми различными ассистентами - устройствами, призванными сильно облегчить жизнь водителя.

Автоматический переключатель фар с ближнего света на дальний, ассистент удержания полосы, ориентирующийся по линиям разметки на дороге, радары для оценки обстановки в слепой для человека зоне, адаптивный круиз-контроль, контролирующий скорость автомобиля с учетом скорости потока и так далее.

Как в самолете, только лучше

Если считать многочисленные семейные опции по отдельности, список достоинств KODIAQ резко возрастет. Но мы будем расценивать это как одно большое преимущество, потому что другого автомобиля с подобным набором вряд ли удастся найти.

У семейного внедорожника тонированные задние окна с боковыми шторками от солнца и ненужных взглядов. Из спинок передних сидений можно "достать" столики для удобного перекуса в пути - в них встроены подстаканники, как в самолете.

Специальные направляющие удержат планшет, чтобы развлечь семью, здесь же разъем USB для зарядки смартфонов. Электрический детский замок убережет младших от случайного открытия дверей, а нервы водителя - от ненужного расхода.

Если захочется отдохнуть, во втором ряду есть выдвижные мягкие «рога», чтобы поддержать голову во время сна. А накрыться можно мягким пледом, достав его из небольшой удобной сумки, - таким набором комплектуется автомобиль дополнительно.

Есть еще панорамная крыша со стеклом и электрическим приводом - это красиво - и автономный стояночный отопитель, чтобы нагреть салон перед поездкой в холодную погоду, - это удобно и приятно. Аккуратные мини-контейнеры для мусора, оригинальные зонты-автоматы - ŠKODA позаботилась, кажется, обо всем.

Записаться на тест-драйв, чтобы оценить комфорт и удовольствие от езды, можно у официального дилера ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1. Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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